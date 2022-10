Nasdaq Composite опустился до минимума более чем за два года

Фондовые индексы США в понедельник снизились. Фондовые индексы стран АТР резко опускаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть продолжают снижаться утром вторника.

Американские фондовые индексы в понедельник снизились по итогам четвертой сессии подряд.

При этом значение Nasdaq Composite опустилось до минимума более чем за два года - с 28 июня 2020 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В том числе рынок продолжал реагировать на данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу.

В сентябре количество рабочих мест в экономике увеличилось на 263 тыс. - это минимальный прирост с апреля 2021 года. Однако эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс.

"Реакция на пятничный отчет о занятости в США была характерна для "медвежьего" рынка. Американские индексы резко развернулись вниз из-за отсутствия плохих экономических новостей, необходимых для того, чтобы поколебать "ястребиную" решимость ФРС", - заявил аналитик Peel Hunt Ян Уильямс.

На этой неделе будут опубликованы данные об инфляции в США. Эта информация, которая будет обнародована в четверг, может стать очень важной для понимания дальнейших шагов ФРС, отмечают эксперты. Сейчас трейдеры делают ставку на то, что центральный банк повысит ставки еще на 0,75 процентного пункта по итогам ноябрьского заседания, согласно данным CME FedWatch.

Кроме того, эксперты полагают, что предстоящий сезон корпоративной отчетности, который войдет в активную фазу в пятницу, вряд ли вызовет положительную реакцию со стороны фондового рынка США.

Прибыли американских компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в среднем выросли на 2,4% в третьем квартале, прогнозируют опрошенные FactSet аналитики. Для сравнения: еще в начале июля ожидалось повышение на 9,8%. Это самые слабые результаты со времен третьего квартала 2020 года, на который пришелся пик пандемии COVID-19.

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) Джейми Даймон в понедельник заявил CNBC, что S&P 500 может упасть еще на 20% с нынешнего уровня. С начала текущего года индекс уже потерял более 24%.

Котировки акций производителя электромобилей Rivian Automotive (SPB: RIVN) упали в понедельник на 7,3% на новости, что он отзывает почти все выпущенные машины для устранения дефекта в рулевом управлении.

Цена бумаг Five9 Inc. (SPB: FIVN), предоставляющей "облачные" услуги, рухнула на 25,6%. Компания сообщила о том, что главный исполнительный директор Роуэн Троллоп подал в отставку. На его место будет назначен председатель совета директоров Майк Беркланд, который уже занимал пост CEO Five9 в 2008 году.

PPG Industries (SPB: PPG), один из крупнейших мировых производитель красок и покрытий, ухудшил прогноз скорректированной прибыли на третий квартал. Акции компании подешевели на 3,2%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 93,91 пункта (0,32%) - до 29202,88 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 3,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 2,1%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 27,27 пункта (0,75%), составив 3612,39 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии снизился на 110,3 пункта (1,04%), завершив день на отметке 10542,1 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко опускаются в ходе торгов во вторник.

В том числе давление на рынки оказывает падение акций технологического сектора.

Как сообщалось, власти США на минувшей неделе ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции.

Кроме того, азиатские рынки снижаются вслед за динамикой Уолл-стрит.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:19 мск уменьшилось на 2,6%.

Профицит счета текущих операций Японии в августе сократился до 58,9 млрд иен по сравнению с 1,5 трлн иен за аналогичный период месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Аналитики в среднем прогнозировали профицит на уровне 121,8 млрд иен, согласно Trading Economics.

Тем временем индикатор, отслеживающий настроения в секторе услуг Японии, вырос в сентябре на 2,9 пункта по сравнению с показателем месяцем ранее, до максимума с июня на уровне 48,4 пункта, следует из данных Economy Watchers.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции Nidec Corp. (-9,4%), SMC Corp. (-6,7%) и Yaskawa Electric Corp. (-6,2%).

Гонконгский Hang Seng к 8:25 мск опустился на 2,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,2%.

Наиболее существенно в Гонконге падают бумаги Longfor Group Holdings Ltd. (-8,2%), Meituan (-7,2%) и Country Garden Holdings Co. Ltd. (-6,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск уменьшился на 2,1%.

Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor упала на 4,8%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 1,4%, в то время как акции его конкурента LG Electronics - на 4,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 0,4% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть продолжают снижаться утром во вторник после падения накануне, вызванного слабыми макроэкономическими данными из Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 мск составляет $95,7 за баррель, что на $0,49 (0,51%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,73 (1,8%), до $96,19 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,55 за баррель, что на $0,57 (0,63%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию прошлой сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,51 (1,6%), до $91,13 за баррель.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.

"Деловая активность в китайском секторе услуг сократилась в сентябре впервые за четыре месяца, поскольку призванные сдержать распространение коронавируса меры подорвали и без того низкий спрос", - написала группа энергетических аналитиков StoneX.

Тем временем по итогам минувшей недели нефть подорожала более чем на 15% после решения ОПЕК+ снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем. Таким образом коалиция пытается добиться баланса на нефтяном рынке, где ожидается постепенное сокращение спроса на фоне замедления роста мировой экономики, отмечают аналитики рейтингового агентства Fitch.

"Несмотря на это, мы ожидаем сохранения повышенной ценовой волатильности в краткосрочной перспективе из-за геополитических факторов, которые могут серьезно повлиять на структуру поставок", - говорится в сообщении Fitch.