Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для уверенного роста - BCS Express

Индексу Мосбиржи нужны новые драйверы для уверенного движения вверх, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Сейчас нет уверенности в устойчивости восстановления индекса Мосбиржи. Тенденция в понедельник скорее была обусловлена избыточной просадкой основных "фишек", но вряд ли связана с изменением общих макроэкономических фундаментальных вводных. В ближайшие пару недель индекс может найти новую область для консолидации около 1840-1970 пунктов. А для более уверенного трендового движения наверх необходимы дополнительные драйверы (признаки деэскалации), - пишет аналитик. - Что касается среднесрочных перспектив, то к концу октября-началу ноября некоторую поддержку рынку может оказать приток средств от "Газпрома" (эффект реинвестирования). В условиях пониженной ликвидности и высокой доли частных инвесторов на рынке этот фактор в 2022 году стал гораздо важнее, чем раньше. К тому же сам по себе размер дивидендного потока от одной компании рекордный".

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