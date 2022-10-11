Возможна краткосрочная консолидация котировок нефти в диапазоне $95-100/барр. - BCS Express

Возможна консолидация котировок нефти марки Brent в широком диапазоне $95-100 за баррель в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в понедельник корректировались после пятидневной серии роста. Благоприятный для коррекции фон создавали комментарии представителей ФРС США по монетарной политике, подтверждающие "ястребиный" настрой регулятора. Параллельно можно было видеть устойчивый рост доллара США, что оказывает давление на номинированные в американской валюте сырьевые товары. Фьючерсы на нефть марки Brent, днем ранее пробившие нисходящий канал, скорректировались в район пробоя и угрожают вернуться в прежний диапазон при ухудшении фона, - указывает аналитик инвестиционной компании в обзоре. - На текущий момент техническая картина заметно улучшилась по сравнению с прошлой неделей. Одним из возможных краткосрочных сценариев сейчас может быть консолидация в широком диапазоне $95-100 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.