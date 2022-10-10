.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов из-за отсечек Газпрома и Татнефти, остальные "фишки" выросли
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Сформирован пул проектов по импортозамещению на 5,2 трлн рублей
Правительство сформировало пул из 162 проектов по критическим направлениям импортозамещения общей стоимостью 5,2 трлн руб. до 2030 года, сообщил "Ведомостям"первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. По его словам, из общей...
 
Минфин не видит рисков в санкциях против криптокошельков россиян
В восьмой пакет санкций Евросоюза против России вошел запрет на обслуживание криптокошельков и счетов россиян вне зависимости от суммы таких активов. Это значит, что биржи и компании, зарегистрированные в ЕС, которые требуют для открытия счета на...
 
Долг населения за услуги ЖКХ вырос до 767 млрд руб.
Долги населения за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 30 млрд рублей. К концу первого полугодия население задолжало управляющим организациям 315 млрд рублей, это на 1% меньше, чем было в июле 2021 года. Однако задолженность граждан,...
 
10 октября 2022 года 19:17

Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов из-за отсечек Газпрома и Татнефти, остальные "фишки" выросли

Москва. 10 октября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов из-за отсечки полугодовых дивидендов "Газпрома" и "Татнефти", также локальное давление утром оказала эскалация геополитической напряженности после украинского теракта на Крымском мосту и ответных действий России. Индекс МосБиржи после утреннего обвала ниже 1800 пунктов смог отскочить выше 1900 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом большинство "фишек" выросло в цене в рамках коррекции.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1916,97 пункта (-1,4%, минимум сессии - 1775,04 пункта), индекс РТС - 963,88 пункта (-4,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,8%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 62,71 рубля (+1,71 рубля), максимум сессии - 63,1 руб./$1 - пик с 11 августа.

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+6,8%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,9%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,8% и +2,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,5% и +2,2% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Московской биржи" (+0,4%).

Акции "Газпрома" в начале торгов падали в район 137 рублей (-29,7%), "Татнефти" - в район 300 рублей (-18%). Из-за падения акций "Газпрома" более чем на 20% "Мосбиржа" проводила по ним дискретный аукцион с 10:15 до 10:45 МСК.

Однако к вечеру акции "Газпрома" отскочили до 163,8 рубля (-18,7%), "Татнефти" - до 354 рублей (-4%). Дивиденды "Газпрома" за первое полугодие составляют 51,03 рубля на акцию, "Татнефти" - 32,71 рубля на все виды акций.

Подешевели также акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%).

Организаторами теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. Также Путин отметил в понедельник, что спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС, однако России удалось не допустить серьезных последствий от этих терактов, кроме того, Киев пытался подорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкого потока".

По словам Путина, действия Киева, который фактически поставил себя на одну доску с международными террористами, нельзя было оставить без ответа, по предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз, подчеркнул президент России.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге в понедельник, что в ходе утреннего массированного удара по Украине все назначенные цели были поражены.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, в аутсайдерах дня ожидаемо оказались бумаги "Газпрома" и "Татнефти" после прохождения дивидендной отсечки. Бумаги "СПБ биржи" выросли в связи с запуском торгов еще 42 китайскими акциями, так как это будет способствовать увеличению комиссионных сборов торговой площадки. Акции "Лензолота" поддержал выход отчета по РСБУ за январь-сентябрь, согласно которому чистая прибыль компании выросла более чем в 10 раз. Доходы по статье "прочие" увеличились больше чем впятеро, в то время как прочие расходы сократились втрое относительно аналогичного периода в прошлом году.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, помимо дивидендных отсечек негативным фактором для рынка в понедельник стало усиление геополитической напряженности, хотя в течение торгов значительную часть потерь удалось отыграть.

Дивидендные "гэпы" в бумагах "Газпрома" и "Татнефти", занимающих в индексе МосБиржи совокупно более 17%, явились определяющим фактором снижения рынка на старте недели. Эскалация в геополитическом поле послужила косвенным негативным фактором, при этом внешний фон также был преимущественно пессимистичным. В 2023 году мировой экономике угрожает рецессия, об этом в понедельник сообщили директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

Тренд на ослабление рубля в сочетании с высоким уровнем цен на нефть формируют благоприятную конъюнктуру для тяжеловесных акций нефтяных компаний. В данных условиях в течение недели индекс МосБиржи может вернуться ближе к 2000 пунктам, а в ближайшие сессии вероятно разнонаправленное движение индекса в зоне 1900-2000 пунктов. Во вторник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1875-2000 пунктов, полагает Бахтин.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также отмечает, что рынок акций к закрытию смог отыграть большую часть утренних потерь индексов. Индекс МосБиржи падал ниже 1800 пунктов ввиду как дивидендных "отсечек", так и обострения ситуации на Украине. Но в дальнейшем смог отскочить и вернуться выше 1900 пунктов, благодаря ослаблению рубля и повышению спроса на сильно подешевевшие "фишки", ряд из которых также обновляли минимумы года.

Произошедшее внутридневное восходящее движение "фишек" дает основания ожидать попыток восстановления индекса МосБиржи в направлении зоны 2000-2050 пунктов, не удержанной в минувший четверг. Более высоких целей по рынку пока не просматривается, учитывая в значительной степени технический характер отскока и высокую степень геополитической напряженности, полагает аналитик.

В Азии в понедельник преобладало снижение индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованиями по случаю Дня здоровья и спорта, южнокорейский индекс Kospi просел на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite после недельных выходных упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 3%), после локального отскока днем вновь проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,5%), также снижаются Штаты (индексы теряют 0,4-1,1%).

Китайские фондовые индексы упали после того, как США усилили меры по контролю за экспортом полупроводниковой продукции в Китай. Власти США в пятницу ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены умеренно просели после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $97,13 за баррель (-0,8% и +3,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $92,2 за баррель (-0,5% и +4,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.

Опасения рынка, связанные с возможностью падения спроса на энергоносители вслед за ослаблением мировой экономики в результате быстрого ужесточения политики мировыми центробанками, сохраняются, отмечает агентство Bloomberg.

Сильные статданные по рынку труда США были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вновь поднять ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании.

Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+11,5%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+9,5%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (+8,6%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,7% и +4,8% "префы"), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+7,3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+6,6%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,8%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+5,6%).

"СПБ биржа" 12 октября начнет торги еще 42 акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже, сообщается в информации на сайте биржи.

Лидерами отката выступили "префы" "Татнефти" (-6%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,5%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-2,3%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (-2,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,39 млрд рублей (из них 17,87 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 октября 2022 года 19:23
Рубль понизился к доллару и евро в понедельник на усилении геополитических рисков и выходе инвесторов из рисковых активов
Москва. 10 октября. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску вслед за усилением военной составляющей в российско-украинском конфликте и опасениями активного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС).    читать дальше
.
10 октября 2022 года 18:57
The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF - высококачественная защита в период роста ставок - "Финам"
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF с прогнозной стоимостью $25,43 за штуку по совокупному доходу на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании "Акции данного ETF позволяют обезопасить себя от процентного...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 18:24
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на заседании 28 октября 2022г - ПСБ
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 28 октября текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "В сентябре дефляция завершилась. По итогам месяца индекс потребительских цен вырос на 0,05% м/м после трех месяцев подряд...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 17:58
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Белуга Групп БО-ПО3, Казахстан-01, О''Кей 001Р-03, ПИК-Корпорация-001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Покупки на долговом...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 17:17
Возможны колебания курса рубля в диапазоне 60-63 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM
Курс российской валюты на текущей неделе может колебаться в диапазоне 60-63 руб./$1, полагает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. "Мы ожидаем, что на этой неделе на курс рубля будут влиять два фактора: подавленный импорт из-за ослабления спроса и снижение объемов экспорта газа....    читать дальше
.
10 октября 2022 года 16:48
Дальнейшее снижение цены акций AMD маловероятно - Инвестбанк Синара
Дальнейшее снижение котировок акций Advanced Micro Devices (AMD) маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Advanced Micro Devices упали в пятницу на 13,9%, после того как компания предварительно оценила выручку за 3К22 в $5,6 млрд, что на $1,1 млрд ниже...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 16:22
Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Wells Fargo & Co. и рассмотреть идею на продажу бумаг Morgan Stanley на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Wells Fargo в пятницу, 14 октября, должен опубликовать свою отчетность. Ожидаем, что эмитент продемонстрирует...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 15:59
Цена на газ в Европе может опуститься в диапазон $1200-1400 за тыс. куб. м на текущей неделе - Freedom Finance Global
на на газ в Европе может опуститься на текущей неделе в диапазон $1200-1400 за тысячу кубометров, в котором и продолжит консолидироваться до появления нового драйвера роста или снижения, предполагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Настоящее сообщение содержит мнение...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 15:45
Рубль днем дешевеет к доллару и евро на усилении геополитических рисков
Москва. 10 октября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску вслед за усилением военной составляющей в российско-украинском конфликте из-за подрыва части Крымского моста в субботу, 8 октября. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил по этому поводу уголовное дело по статье "Терроризм".    читать дальше
.
10 октября 2022 года 15:32
Фундаментальных поводов для оптимизма на рынке акций РФ в настоящее время нет - "Велес Капитал"
ндаментальных поводов для оптимизма на российском рынке акций в настоящее время по-прежнему нет, в связи с чем покупателям до конца торговой сессии в понедельник приходится рассчитывать разве что на непрогнозируемый спекулятивный отскок, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 15:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 340 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Роснефть" с целью 340 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,4%, стоп-приказ: 250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Президент Владимир Путин подписал...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 14:39
Главные события недели - Sber CIB
нные по инфляции в США, Китае и Германии за сентябрь будут опубликованы на текущей неделе, также российские сталевары представят результаты за третий квартал 2022 года, отмечают аналитики Sber CIB. 10 октября: - Индекс оптимизма инвесторов Sentix в еврозоне в октябре; - Индекс тенденций на рынке...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $113,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $113,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $102,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. "14 октября в США стартует сезон...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 13:56
S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3580-3630п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3580-3630 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "Индекс S&P 500 продолжает торговаться вблизи минимумов текущего года. RSI и MACD не подают выраженных сигналов к развороту, подтверждая силу...    читать дальше
.
10 октября 2022 года 13:38
ЦБ РФ может взять паузу в снижении ставки на заседании 28 октября - Альфа-банк
ЦБ РФ может взять паузу в снижении ключевой ставки на заседании 28 октября, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. "Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,1% м/м в сентябре после дефляции на протяжении трех месяцев подряд. Годовая инфляция достигла 13,7% г/г в сентябре,...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.