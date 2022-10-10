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Главная / Мнения аналитиков / The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF - высококачественная защита в период роста ставок - "Финам"
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10 октября 2022 года 18:57
The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF - высококачественная защита в период роста ставок - "Финам"
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF с прогнозной стоимостью $25,43 за штуку по совокупному доходу на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании "Акции данного ETF позволяют обезопасить себя от процентного риска, который, по-видимому, в среднесрочной перспективе будет оставаться на повышенном уровне. Бумаги биржевого фонда - это инвестиции в высоконадежные инструменты с самыми высокими рейтингами. Таким образом, данный ETF можно рассматривать как своеобразную "подушку безопасности" в инвестпортфеле с учетом его низкого кредитного риска. Одним из следствий околонулевой дюрации и высокого качества портфеля облигаций фонда является низкая волатильность его акций. Фонд ежемесячно выплачивает дивиденды", - указывает аналитик отдела макроэкономического анализа Алексей Ковалев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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