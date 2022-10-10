Дальнейшее снижение цены акций AMD маловероятно - Инвестбанк Синара

Дальнейшее снижение котировок акций Advanced Micro Devices (AMD) маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Advanced Micro Devices упали в пятницу на 13,9%, после того как компания предварительно оценила выручку за 3К22 в $5,6 млрд, что на $1,1 млрд ниже среднего уровня ее предыдущего прогноза. Мы считаем, что и на 4К22 прогноз AMD окажется неубедительным из-за продолжающегося спада на рынке ПК, при этом полагаем, что рынок справедливо оценил риски, и не ожидаем дальнейшего снижения цены бумаги", - отмечают эксперты в комментарии.

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