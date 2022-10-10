Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Wells Fargo & Co. и рассмотреть идею на продажу бумаг Morgan Stanley на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Wells Fargo в пятницу, 14 октября, должен опубликовать свою отчетность. Ожидаем, что эмитент продемонстрирует результаты лучше консенсуса на фоне растущих процентных ставок, более высокой доли кредитования и меньшей экспозиции на рынки капитала в бизнесе компании относительно крупных банков США", - отмечают эксперты.

"Ожидаем, что Morgan Stanley отчитается в предстоящую пятницу хуже консенсуса в связи с тем, что этот банк в основном работает на рынке капитала США, где наблюдается слабая динамика по сравнению с 2021 годом", - указывают аналитики в комментарии.

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