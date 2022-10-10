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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена на газ в Европе может опуститься в диапазон $1200-1400 за тыс. куб. м на текущей неделе - Freedom Finance Global
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10 октября 2022 года 15:59
Цена на газ в Европе может опуститься в диапазон $1200-1400 за тыс. куб. м на текущей неделе - Freedom Finance Global
Цена на газ в Европе может опуститься на текущей неделе в диапазон $1200-1400 за тысячу кубометров, в котором и продолжит консолидироваться до появления нового драйвера роста или снижения, предполагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ЕВРОПА-ГАЗ-ЦЕНА-ПРОГНОЗ
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10 октября 2022 года 19:23
Рубль понизился к доллару и евро в понедельник на усилении геополитических рисков и выходе инвесторов из рисковых активов
Москва. 10 октября. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску вслед за усилением военной составляющей в российско-украинском конфликте и опасениями активного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Федеральной резервной системы (ФРС). читать дальше
.10 октября 2022 года 19:17
Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов из-за отсечек Газпрома и Татнефти, остальные "фишки" выросли
Москва. 10 октября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов из-за отсечки полугодовых дивидендов "Газпрома" и "Татнефти", также локальное давление утром оказала эскалация геополитической напряженности после украинского теракта на Крымском мосту и ответных действий России. Индекс МосБиржи после утреннего обвала ниже 1800 пунктов смог отскочить выше 1900 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом большинство "фишек" выросло в цене в рамках коррекции. читать дальше
.10 октября 2022 года 18:57
The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF - высококачественная защита в период роста ставок - "Финам"
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям The Invesco Variable Rate Investment Grade ETF с прогнозной стоимостью $25,43 за штуку по совокупному доходу на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании "Акции данного ETF позволяют обезопасить себя от процентного... читать дальше
.10 октября 2022 года 18:24
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 28 октября текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "В сентябре дефляция завершилась. По итогам месяца индекс потребительских цен вырос на 0,05% м/м после трех месяцев подряд... читать дальше
.10 октября 2022 года 17:58
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Белуга Групп БО-ПО3, Казахстан-01, О''Кей 001Р-03, ПИК-Корпорация-001Р-02 и АФК Система 001Р-19, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Покупки на долговом... читать дальше
.10 октября 2022 года 17:17
Курс российской валюты на текущей неделе может колебаться в диапазоне 60-63 руб./$1, полагает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова. "Мы ожидаем, что на этой неделе на курс рубля будут влиять два фактора: подавленный импорт из-за ослабления спроса и снижение объемов экспорта газа.... читать дальше
.10 октября 2022 года 16:48
Дальнейшее снижение котировок акций Advanced Micro Devices (AMD) маловероятно, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Advanced Micro Devices упали в пятницу на 13,9%, после того как компания предварительно оценила выручку за 3К22 в $5,6 млрд, что на $1,1 млрд ниже... читать дальше
.10 октября 2022 года 16:22
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Wells Fargo & Co. и рассмотреть идею на продажу бумаг Morgan Stanley на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Wells Fargo в пятницу, 14 октября, должен опубликовать свою отчетность. Ожидаем, что эмитент продемонстрирует... читать дальше
.10 октября 2022 года 15:45
Москва. 10 октября. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску вслед за усилением военной составляющей в российско-украинском конфликте из-за подрыва части Крымского моста в субботу, 8 октября. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил по этому поводу уголовное дело по статье "Терроризм". читать дальше
.10 октября 2022 года 15:32
ндаментальных поводов для оптимизма на российском рынке акций в настоящее время по-прежнему нет, в связи с чем покупателям до конца торговой сессии в понедельник приходится рассчитывать разве что на непрогнозируемый спекулятивный отскок, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании... читать дальше
.10 октября 2022 года 15:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Роснефть" с целью 340 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,4%, стоп-приказ: 250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Президент Владимир Путин подписал... читать дальше
.10 октября 2022 года 14:39
нные по инфляции в США, Китае и Германии за сентябрь будут опубликованы на текущей неделе, также российские сталевары представят результаты за третий квартал 2022 года, отмечают аналитики Sber CIB. 10 октября: - Индекс оптимизма инвесторов Sentix в еврозоне в октябре; - Индекс тенденций на рынке... читать дальше
.10 октября 2022 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $113,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $102,3, говорится в комментарии инвестиционной компании. "14 октября в США стартует сезон... читать дальше
.10 октября 2022 года 13:56
S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3580-3630п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3580-3630 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "Индекс S&P 500 продолжает торговаться вблизи минимумов текущего года. RSI и MACD не подают выраженных сигналов к развороту, подтверждая силу... читать дальше
.10 октября 2022 года 13:38
ЦБ РФ может взять паузу в снижении ключевой ставки на заседании 28 октября, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. "Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,1% м/м в сентябре после дефляции на протяжении трех месяцев подряд. Годовая инфляция достигла 13,7% г/г в сентябре,... читать дальше
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