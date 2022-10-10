Главные события недели - Sber CIB

Данные по инфляции в США, Китае и Германии за сентябрь будут опубликованы на текущей неделе, также российские сталевары представят результаты за третий квартал 2022 года, отмечают аналитики Sber CIB.

10 октября:

- Индекс оптимизма инвесторов Sentix в еврозоне в октябре;

- Индекс тенденций на рынке труда в США в сентябре.

11 октября:

- Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в США за сентябрь.

12 октября:

- Индекс цен производителей в США за сентябрь;

- Объем промышленного производства в еврозоне за август;

- Операционные результаты "НЛМК" и "ММК" за третий квартал 2022 года.

13 октября:

- Индекс потребительских цен в США и Германии за сентябрь;

- Реальные располагаемые доходы в США в сентябре.

14 октября:

- ИПЦ и ИЦП в Китае в сентябре;

- Торговый баланс Китая за сентябрь и еврозоны за август;

- Розничные продажи в США в сентябре;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь;

- Товарно-материальные запасы в США в августе;

- Финансовые и операционные результаты "Северстали" за третий квартал 2022 года.

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