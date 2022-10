"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $113,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $113,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $102,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"14 октября в США стартует сезон корпоративной отчетности, по традиции первыми отчитываются банки. Ожидается рост выручки JPMorgan до $32,11 млрд и прибыль на акцию $2,92. Если отчетность превзойдет ожидания, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 13% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $102,3 риск на портфель составит 0,45%", - указывают в "Финаме".

JPMorgan Chase & Co. - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. Совет по финансовой стабильности (FSB) признал его важнейшим финансовым конгломератом мира, в списке глобально системно значимых банков мира занимает первое место. Эмитент входит в "большую четверку" банков США наряду с Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.