S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3580-3630п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3580-3630 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков.

"Индекс S&P 500 продолжает торговаться вблизи минимумов текущего года. RSI и MACD не подают выраженных сигналов к развороту, подтверждая силу "медвежьего" импульса. В ближайшие сессии бенчмарк может тестировать поддержку на уровне 3600, но направление его среднесрочного движения определят данные макростатистики", - отмечает эксперт в комментарии.

На взгляд Зубкова, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода данных инфляции за сентябрь и старта сезона отчетности. ФРС сохраняет курс на повышение и длительное удержание ставки для нормализации инфляции.

"Однако в инвестсообществе опасаются, что чрезмерно активные действия регулятора спровоцируют глубокий экономический спад, - подчеркивает аналитик. - Под пристальным вниманием находится рынок корпоративных облигаций, так как оптимистичные ожидания в отношении сезона отчетности за третий квартал ослабевают после уже представленных не впечатливших инвесторов публикаций. Ценовая сила, поддерживаемая инфляцией, компенсируется производственной инфляцией, оказывающей давление на рентабельность. Также негативно на рентабельность воздействуют избыточные товарные запасы. Нельзя сбрасывать со счетов и рост индекса доллара до многолетних максимумов в течение минувшего квартала".

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