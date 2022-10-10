ЦБ РФ может взять паузу в снижении ставки на заседании 28 октября - Альфа-банк

ЦБ РФ может взять паузу в снижении ключевой ставки на заседании 28 октября, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,1% м/м в сентябре после дефляции на протяжении трех месяцев подряд. Годовая инфляция достигла 13,7% г/г в сентябре, снизившись с 14,3% г/г в августе. В то время как годовая продовольственная, так и непродовольственная инфляция замедлилась в сентябре до 14,2% г/г и 15,0% г/г соответственно, с 15,8% г/г и 15,5% г/г, соответственно, в августе, инфляция в сфере услуг ускорилась до 11,0% г/г против 10,5% г/г в предыдущий месяц. Результаты сентября хуже наших изначальных ожиданий, однако мы ожидаем снижения потребительского спроса, и это может подтолкнуть ЦБ РФ к тому, чтобы взять паузу на предстоящем заседании по ставке 28 октября", - отмечает Орлова.

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