Акции JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

"Сезон отчетности официально стартует на следующей неделе. В пятницу с квартальными релизами выступят крупнейшие американские банки. Стоит обратить внимание на прибыль на акцию (EPS), ROE, чистый процентный доход, выручку инвестиционного банковского подразделения, оценку рисков. В случае отклонения факта от консенсус-оценки аналитиков возможны сильные движения в бумагах", - пишет эксперт.

Крупнейший по величине активов в Америке банк JPMorgan Chase & Co. представит отчетность в пятницу, до открытия торгов в США. "Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию в III квартале может составить $2,91 по сравнению с $3,74 за аналогичный период годом ранее. За последние 90 дней оценка EPS сократилась с $2,98 до $2,91. В пятницу бумаги сократились на 2%. Котировка - $106. При прохождении уровня поддержки $104 акции JPM могут опуститься к $96", - указывает эксперт.

Крупнейший в Америке ипотечный банк Wells Fargo & Co. представит отчетность в пятницу, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, убыток на акцию в III квартале может составить $1,09 по сравнению с $1,17 за аналогичный период годом ранее. "За последние 90 дней оценка EPS не изменилась, - констатирует Холоденко. - В пятницу бумаги упали на 1,1%. Котировка - $41,8. Есть риски спуска бумаг в район $40. При приближении к этой отметке возрастет вероятность отскока WFC обратно в район $42-43".

Банк Citigroup Inc. представит отчетность также в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS в III квартале может составить $2,15 по сравнению с $1,48 за аналогичный период годом ранее. "За последние 90 дней оценка EPS сократилась с $1,59 до $1,48. В пятницу бумаги упали на 2%. Котировка - $42,2. Бумаги могут нащупать поддержку в районе $40,5. При отскоке от этого уровня акции могут двинуться к $46", - отмечает аналитик BCS Express.

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