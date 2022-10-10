Доллар может укрепиться до 64,59 руб./$1 к концу торгов понедельника - Freedom Finance Global

Доллар может укрепиться до 64,59 руб./$1 к концу торгов понедельника, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Российская нацвалюта в начале торговой недели дешевеет к доллару и евро на 1,41% и 0,81%, до 62,41 и 60,70 соответственно. В последний раз по отношению к "американцу" рубль торговался на подобных уровнях в начале июля 2022г. Дополнительным драйвером ослабления рубля также выступает коррекция нефтяных котировок. 10 октября ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте корректируется на 0,50%, до $97,14 за баррель", - отмечает эксперт.

Главный негативный фактор ослабления рубля начал давление на котировки примерно в 10:30 мск, и он себя полностью еще не исчерпал, полагает Чернов, так как геополитическая напряженность только усиливается.

"Как следствие, вполне вероятно дальнейшее падение котировок российской национальной валюты на протяжении всей торговой сессии: до конца текущего дня доллар и евро могут подорожать 64,59 (июльский максимум) и 62,5-63,5 соответственно", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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