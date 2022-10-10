Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Роснефти на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Президент РФ в пятницу подписал указ, поручающий правительству создать нового оператора дальневосточного проекта "Сахалин-1". Все права и обязанности участников в рамках соглашения о разделе продукции передаются новому оператору, зарегистрированному в России. Автоматически акционерами новой компании станут только российские участники проекта "Сахалин-1": Сахалинморнефтегаз-шельф (11,5%) и РН-Астра (8,5%) - дочерние компании Роснефти. Новость умеренно позитивна для акций "Роснефти": правительство РФ предпринимает практические шаги для восстановления контроля над активом, после того как Exxon Mobil, оператор и акционер (30%), вышел из проекта и "Сахалин-1" практически полностью прекратил производство", - пишут эксперты.

Аналитики напоминают, что проект, где "Роснефти" принадлежит 20%, произвел 11 млн т нефти в прошлом году - 2% от всей нефтедобычи в России. "Исходя из метода пропорциональной консолидации, проект вносил вклад менее 1% в добычу "Роснефти" в 2021г, - указывают Бахтин и Мордовцев. - Наш рейтинг по акциям компании - "Покупать".

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