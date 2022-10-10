Рынок акций РФ утром выкупает провал открытия торгов, индекс МосБиржи отыграл 100п за счет ослабления рубля

Москва. 10 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник постепенно выкупает резкий провал на старте торгов, вызванный отсечками дивидендов в акциях "Газпрома" и "Татнефти", а также ухудшением внешней конъюнктуры и эскалацией геополитической напряженности после теракта на Крымском мосту. Индекс МосБиржи после локального обвала в район 1775 пунктов через час торгов отыграл порядка 100 пунктов на фоне ослабления рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 1872,06 пункта (-3,7%, минимум сессии - 1775,04 пункта), индекс РТС - 944,96 пункта (-6%, минимум сессии - 906,88 пункта); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 62,33 рубля (+1,32 рубля), максимум сессии - 63,1 руб./$1 - пик с 11 августа.

Акции "Газпрома" в начале торгов падали в район 137 рублей (-29,7%), "Татнефти" - в район 300 рублей (-18%). Из-за падения акций "Газпрома" более чем на 20% "Мосбиржа" проводила по ним дискретный аукцион с 10:15 до 10:45 МСК.

Тем временем, на "Мосбирже" наметилась коррекция, через час торгов акции "Газпрома" отскочили до 158,71 рубля (-21,2%), "Татнефти" - до 346,2 рубля (-6,1%).

Дивиденды "Газпрома" за первое полугодие составляют 51,03 рубля на акцию, "Татнефти" - 32,71 рубля на все виды акций.

Также минусуют акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,1%), OZON (MOEX: OZON) (+2,5%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +2,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Организаторами теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в воскресенье. Бастрыкин сообщил, что по факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" отмечают, что очередное падение российских индексов вызвано дивидендными "гэпами" в акциях "Газпрома" и "Татнефти". Однако краткосрочно при стабильном внешнем фоне и высоких ценах на нефть российский рынок может попытаться скорректироваться, сняв текущую чрезмерную перепроданность.

При таком сценарии компании нефтяного сектора могут выглядеть устойчивее рынка, так что в случае серьезных просадок в понедельник спекулятивная покупка бумаг выглядит интересной. Американский рынок по-прежнему остается в "медвежьем" тренде. Из важных событий в понедельник инвесторы обратят внимание на выступление президента ФРБ Чикаго, публикацию в ЕС индекса доверия инвесторов Sentix.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, неделя началась без оптимистичных новостей: цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, настроения на мировых фондовых площадках негативные. На геополитическом фронте напряженность вновь усилилась после теракта на Крымском мосту, а также на сообщениях о ракетных ударах по Киеву возле офиса Зеленского.

В начале торгового дня рынок акций РФ оставался под давлением продавцов, обновив локальные минимумы на фоне усиления геополитической напряженности, а также после дивидендных отсечек "Газпрома" и "Татнефти". Позитивных новостей пока не наблюдается, при этом продажи продолжаются также за рубежом на фоне страхов наступления рецессии. Нефть остановила рост у важных среднесрочных уровней, и инвесторы вновь оценивают перспективы мирового спроса в текущих экономических реалиях.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть обновила месячные максимумы на фоне позитива со стороны ОПЕК+ и эскалации напряженности во взаимоотношениях России и ЕС. Дополнительным техническим фактором поддержки стало выдавливание спекулянтов из коротких позиций (short squeeze). В понедельник утром наблюдается характерная коррекция, которая часто наступает после нескольких дней непрерывного роста.

Фьючерсы Brent на дневном графике преодолели верхнюю границу нисходящего канала, обозначив потенциал для разворота к растущему тренду. Вряд ли подъем выше $100 станет сценарием ближайших дней, но на консолидацию в районе $95-100 вполне можно рассчитывать, если не появится новых предпосылок для ухудшения прогнозов по спросу.

Градус напряженности во взаимоотношениях между Россией и западными странами растет, что повышает риски перебоев с поставками российской нефти, главным образом из-за санкций со стороны ЕС. В декабре вступает в силу эмбарго на морские поставки нефти из РФ в ЕС, а также механизм предельных цен для экспорта в третьи страны. Пока не ясно, как это отразится на нефтяном рынке, но публичные лица из России уже неоднократно предупреждали, что страна не будет поставлять нефть на невыгодных условиях, напомнил Галактионов.

В США в пятницу индексы акций снизились на 2,1-3,8% во главе с Nasdaq после публикации данных о состоянии рынка труда США за сентябрь.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в сентябре увеличилось на 263 тыс., минимальными темпами с апреля 2021 года. Эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс. Тем временем безработица в прошлом месяце упала до 3,5% по сравнению с 3,7% в августе. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения показателя.

Также инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы. Так, член совета управляющих ФРС Лиза Кук сказала, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность.

Другой член совета управляющих американского ЦБ - Кристофер Уоллер - заявил, что ФРС продолжит подъем ставок и в начале следующего года, даже если увидит сигналы того, что экономика замедляет рост, сдерживая инфляцию.

Тем временем глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил необходимость со временем повысить ставки до 4,5%.

В Азии в понедельник также преобладало снижение индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованиями по случаю Дня здоровья и спорта, южнокорейский индекс Kospi просел на 0,2%, шанхайский Shanghai Composite после недельных выходных упал на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,3-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Китайские фондовые индексы упали после того, как США усилили меры по контролю за экспортом полупроводниковой продукции в Китай. Власти США в пятницу ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений. Индикатор опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые за четыре месяца.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно просели после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $97,15 за баррель (-0,8% и +3,7% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $91,99 за баррель (-0,7% и +4,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.

Опасения рынка, связанные с возможностью падения спроса на энергоносители вслед за ослаблением мировой экономики в результате быстрого ужесточения политики мировыми центробанками, сохраняются, отмечает агентство Bloomberg.

Сильные статданные по рынку труда США были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вновь поднять ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании.

Страны ОПЕК+ на прошлой неделе приняли решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-2,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,7%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+8,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,4% и +4,4% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 20,17 млрд рублей (из них 7,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,2 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 882,09 млн рублей на акции "Яндекса").