Справедливая доходность новых бондов Сегежа Групп находится на уровне 11% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность новых облигаций "Сегежа Групп" серии 002P-07R находится на уровне 11% годовых, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Сегежа Групп" 10 октября откроет книгу заявок на облигации серии 002P-07R на сумму 10 млрд руб. Срок обращения бумаг - 1,5 года. Ориентир по ставке купона - 10,83% годовых, доходность к погашению - 11,28% годовых. В предыдущий раз компания выходила на рынок в начале сентября, разместив трехлетние бумаги на сумму 5 млрд руб. с купоном 10,75% годовых. Учитывая вторичный рынок эмитента, мы полагаем, что справедливая доходность для нового выпуска располагается в районе 11% годовых", - пишет аналитик Александр Афонин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.