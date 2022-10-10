Рубль может вернуться к уровню 59,75-61,50 при ослаблении геополитической напряженности - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может вернуться к привычному уровню 59,75-61,50 руб./$1 при ослаблении геополитической напряженности, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Аналитики банка напоминают, что на прошлой неделе опасения блокировки недружественных валют в России ослабились после окончательного раскрытия новых пакетов санкций. На этом фоне курс USD/RUB за неделю вырос на 4,37%, до 61 руб./$1. При этом заметный рост нефтяных цен и временное снижение индекса доллара не смогли сдержать ослабление рубля.

"Более того, сегодня курс USD/RUB растет на 3,15% и находится около 62,92 руб./$1, - подчеркивается в комментарии. - Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На этой неделе на мировом валютном рынке могут наблюдаться высокие уровни волатильности. Впрочем, динамика курса внутри страны продолжит определяться преимущественно геополитическими новостями. Пока у курса USD/RUB сохраняется потенциал превысить 63 руб./$1 в связи с ослабившимися опасениями санкций. Тем не менее в зависимости от развития геополитической ситуации он еще может вернуться к более привычным уровням около 59,75-61,50 руб./$1".

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