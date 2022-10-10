Вероятно закрепление рубля на уровнях выше 62 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Вероятно закрепление рубля на уровнях выше 62 руб./$1 в понедельник, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Пятницу пара доллар-рубль смогла завершить чуть выше 61 руб./$1, впервые с начала сентября, в ходе торгов пытаясь приблизиться к отметке 62 руб./$1/ Курс евро в последний день недели вплотную подошел к отметке в 60 руб./EUR1, обновив максимумы конца сентября при повышенной торговой активности. Ослаблению рубля к валютам стран Запада способствовали повышенная нервозность как на российских, так и на глобальных финансовых рынках. В понедельник утром курс доллара вновь тяготеет к тесту отметки 62 руб./$1. Мы ждем сохранения инерции рубля к ослаблению в начале этой недели на фоне обострения на Украине последних дней. Полагаем, что волатильность на валютном рынке возрастет, пара доллар-рубль может перейти в зону 62-65 руб./$1", - отмечает аналитик банка.

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