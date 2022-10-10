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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятно закрепление рубля на уровнях выше 62 руб./$1 в понедельник - ПСБ
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10 октября 2022 года 10:49

Вероятно закрепление рубля на уровнях выше 62 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Вероятно закрепление рубля на уровнях выше 62 руб./$1 в понедельник, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Пятницу пара доллар-рубль смогла завершить чуть выше 61 руб./$1, впервые с начала сентября, в ходе торгов пытаясь приблизиться к отметке 62 руб./$1/ Курс евро в последний день недели вплотную подошел к отметке в 60 руб./EUR1, обновив максимумы конца сентября при повышенной торговой активности. Ослаблению рубля к валютам стран Запада способствовали повышенная нервозность как на российских, так и на глобальных финансовых рынках. В понедельник утром курс доллара вновь тяготеет к тесту отметки 62 руб./$1. Мы ждем сохранения инерции рубля к ослаблению в начале этой недели на фоне обострения на Украине последних дней. Полагаем, что волатильность на валютном рынке возрастет, пара доллар-рубль может перейти в зону 62-65 руб./$1", - отмечает аналитик банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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