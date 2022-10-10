BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 430 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 430 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 358 рублей, потенциальная доходность: 20%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Стоп-лосс при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из риск-профиля", - отмечает эксперт Игорь Галактионов.

Аналитик указывает на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента:

- Нефтегазовый сектор выигрывает за счет роста цен на нефть. Поддержка ОПЕК+ на фоне недоинвестирования мировой нефтедобычи повышает шансы на сохранение высоких цен на горизонте следующих 12 месяцев.

- Российские экспортные поставки оказались под ударом из-за геополитики, но кейс "Газпром нефти" демонстрирует устойчивость. Менеджмент отмечает, что уровни добычи и нефтепереработки превысили допандемийные значения и достигли новых максимумов.

- Компания регулярно платит дивиденды и последние три года направляет на выплату 50% прибыли МСФО. С большой вероятностью выплаты продолжатся, поскольку низкая долговая нагрузка в сочетании с отсутствием больших капитальных инвестиций позволяют это делать. Стабильные дивиденды дадут возможность миноритарным инвесторам монетизировать вложения в актив на фоне благоприятный сырьевой конъюнктуры.

-По текущим ценам акции "Газпром нефти" выглядят одними из самых дешевых по мультипликаторам. Показатель EV/EBITDA около 2х делает вложения в компанию интересными.

Отмечает Галактионов и возможные риски:

- Волатильность цен на нефть из-за возможной общемировой рецессии.

- Общерыночные распродажи российских акций из-за геополитики.

- Форс-мажоры на объектах компании.

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