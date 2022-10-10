Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, на повестке дня будут макростатистика США и еврозоны, выступления представителей ФРС:

- Индекс тенденций на рынке труда в США в сентябре;

- Индекс оптимизма инвесторов Sentix в еврозоне в октябре;

- Выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и зампреда ФРС Лейл Брейнард.

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