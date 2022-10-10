Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $96-98/барр. в понедельник - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $96-98 за баррель Brent в понедельник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent в конце прошлой недели обновили максимумы конца августа, поддержанные геополитикой и решением ОПЕК+. Ближайший фьючерс поднимался к $98/барр. На утро понедельника наблюдается небольшая коррекция после бурного роста, но пока остаются в силе риски дальнейшей эскалации между Россией и Западом, что создает угрозу поставкам сырья. Мы полагаем, что Brent сегодня будет находиться в зоне $96-98/барр. "Круглый" уровень в $100/барр. становится ориентиром на ближайшие дни при раскручивании геополитической темы", - пишет аналитик банка.

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