Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться под давлением внешних и внутренних факторов

Москва. 10 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут умеренно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также новой волны роста геополитических рисков после теракта на Крымском мосту, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в пятницу после публикации данных о состоянии рынка труда США за сентябрь. Как показали данные Минтруда США, количество рабочих мест в экономике Соединенных Штатов в сентябре увеличилось на 263 тыс., минимальными темпами с апреля 2021 года. Эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс. Тем временем безработица в прошлом месяце упала до 3,5% по сравнению с 3,7% в августе. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения показателя.

Кроме того, инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы. Так, член совета управляющих ФРС Лиза Кук сказала, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность. Другой член совета управляющих американского ЦБ - Кристофер Уоллер - заявил, что ФРС продолжит подъем ставок и в начале следующего года, даже если увидит сигналы того, что экономика замедляет рост, сдерживая инфляцию.

Тем временем глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил необходимость со временем повысить ставки до 4,5%. "Сроки и окончательный уровень, до которого нам нужно будет повысить ставку, будут зависеть от поступающих статданных, - сказал он на мероприятии в Баффало. - Сейчас наш приоритет - вернуть инфляцию на уровень 2%, при этом сохранить рост экономики".

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в понедельник. Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями по случаю Дня здоровья и спорта. Китайские фондовые индексы демонстрируют наиболее сильное снижение после того, как США усилили меры по контролю за экспортом полупроводниковой продукции в Китай. Гонконгский Hang Seng к 8:15 мск опустился на 2,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск уменьшился на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,2% вслед за акциями добывающих компаний.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Опасения рынка, связанные с возможностью падения спроса на энергоносители вслед за ослаблением мировой экономики в результате быстрого ужесточения политики мировыми центробанками, сохраняются, отмечает Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в понедельник составила $97,47 за баррель, что на 0,46% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 3,7%, до $97,92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,45%, до $92,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 4,7%, до $92,64 за баррель. По итогам недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.

Как сообщалось, ОПЕК+ на прошлой неделе приняла решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса. "В реальности снижение составит лишь порядка 1 млн б/с, поскольку производство нефти во многих странах уже отставало от квот, - отмечают аналитики Commerzbank, мнение которых приводит Bloomberg. - Этого, однако, будет достаточно для того, чтобы предотвратить появление избытка предложения на рынке, который прогнозировался на четвертый квартал".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,968 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,676 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 октября снизился всего на 0,06% и составил 108,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 801,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,78%), "ГТЛК-002Р-01" (+0,76%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-21" (-1,7%), "РЖД-001P-05R" (-1,1%) и "МТС-001P-20" (-0,75%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей на уровне 9,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 9,99% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 6 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,85% годовых. Техразмещение запланировано на 11 октября.

ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) 10 октября планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002P-07R сроком обращения 1,5 года объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 10,83% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,28% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 12 октября.

Микрофинансовая компания "Лайм-займ" планирует 13 октября начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 20% на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация - каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 29-40-го купонов облигаций серии БО-06 на уровне 11,64% годовых. Десятилетний выпуск объемом 4 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года по ставке 14,75% годовых. Ставка текущего купона - 6,88% годовых. По выпуску 27 октября предстоит исполнение оферты.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 10-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.