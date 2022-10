Мировые фондовые индексы в минусе, Brent дешевеет

Уолл-стрит упала в пятницу на статданных по рынку труда США. Рынки акций Китая начали неделю снижением после введения ограничений США на экспорт чипов. Цены на нефть снижаются после скачка на прошлой неделе, Brent - $97,1 за баррель

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в пятницу после публикации данных о состоянии рынка труда США за сентябрь.

Как показали данные Минтруда США, количество рабочих мест в экономике Соединенных Штатов в сентябре увеличилось на 263 тыс., минимальными темпами с апреля 2021 года. Эксперты в среднем ожидали роста на 250-255 тыс.

Тем временем безработица в прошлом месяце упала до 3,5% по сравнению с 3,7% в августе. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения показателя.

"Становится все более очевидным, что рынок труда играет важнейшую роль в битве с инфляцией, - написал старший экономист CUNA Mutual Group Стив Рик. - Если безработица останется низкой, работодатели будут повышать зарплаты, чтобы привлечь ценные кадры, что увеличит располагаемые доходы. Рост покупательской способности в свою очередь приведет к повышенному спросу на товары и услуги, подстегнет цены и заставит Федрезерв поднять ставки еще выше".

Кроме того, инвесторы оценивали заявления руководства Федеральной резервной системы.

Так, член совета управляющих ФРС Лиза Кук сказала, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность.

Другой член совета управляющих американского ЦБ - Кристофер Уоллер - заявил, что ФРС продолжит подъем ставок и в начале следующего года, даже если увидит сигналы того, что экономика замедляет рост, сдерживая инфляцию.

Тем временем глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил необходимость со временем повысить ставки до 4,5%.

"Сроки и окончательный уровень, до которого нам нужно будет повысить ставку, будут зависеть от поступающих статданных, - сказал он на мероприятии в Баффало. - Сейчас наш приоритет - вернуть инфляцию на уровень 2%, при этом сохранить рост экономики".

Акции Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) упали на 11,7%. Американский производитель джинсовой одежды в третьем квартале 2022 финансового года получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на год.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) снизилась на 6,3%, несмотря на сообщение, что компания поставит свой первый электрогрузовик Semi Truck производителю безалкогольных напитков PepsiCo Inc. (SPB: PEP) в декабре.

Котировки акций Advanced Micro Devices (SPB: AMD) рухнули на 13,9%. Производитель микрочипов зафиксировал выручку существенно слабее собственного прогноза в третьем квартале 2022 года, главным образом из-за падения доходов в сегменте процессоров для персональных компьютеров.

Капитализация поставщика природного и сжиженного газа Targa Resources Corp. уменьшилась на 1,7%. Как стало известно, акции компании с 12 октября будут включены в расчет фондового индекса Standard & Poor''s 500.

Бумаги Madison Square Garden Sports Corp. (MSG Sports) подскочили на 8,2%. Владелец хоккейной команды "Нью-Йорк Рейнджерс" и баскетбольного клуба "Нью-Йорк Никс" объявил о выплате специальных дивидендов и о начале программы выкупа акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 630,15 пункта (2,11%) и составил 29296,79 пункта.

В минусе завершили торги акции всех компаний, входящих в расчет индекса, кроме Merck & Co. (SPB: MRK) (+0,2%). Лидерами падения среди компонентов Dow Jones стали бумаги ИТ-гигантов Intel Corp. (SPB: INTC) (-5,4%) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-5,1%), а также сети аптек Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) (-5,3%).

Standard & Poor''s 500 снизился на 104,86 пункта (2,8%) - до 3639,66 пункта.

Nasdaq Composite упал на 420,91 пункта (3,8%) и составил 10652,40 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в понедельник.

Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями по случаю Дня здоровья и спорта.

Китайские фондовые индексы демонстрируют наиболее сильное снижение после того, как США усилили меры по контролю за экспортом полупроводниковой продукции в Китай.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 мск опустился на 2,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%.

Наиболее существенно на китайских биржах падают котировки акций производителей микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corp. (-2,7%), Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (-17,6%) и GigaDevice Semiconductor Inc. (-7%).

Власти США в пятницу ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции.

В лидерах падения на Гонконгской фондовой бирже также акции оператора казино Sands China Ltd. (-7,6%), банка China Merchants Bank Co. Ltd. (-6%) и IT компании Meituan (-5,9%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о падении деловой активности в сфере услуг. Индикатор опустился ниже этой отметки впервые за четыре месяца.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск уменьшился на 0,2%.

Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor упала на 1,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снижаются на 0,2%, в то время как акции его конкурента LG Electronics растут на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,2% вслед за акциями добывающих компаний.

Цена бумаг Silver Lake Resources Ltd. упала на 7%, Chalice Mining Ltd. - на 6,8% и Evolution Mining Ltd. - на 6,7%.

Цены на нефть опускаются в понедельник после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Опасения рынка, связанные с возможностью падения спроса на энергоносители вслед за ослаблением мировой экономики в результате быстрого ужесточения политики мировыми центробанками, сохраняются, отмечает агентство Bloomberg.

Статданные о безработице в США, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что американский рынок труда все еще остается сильным. Это было воспринято трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) может вновь поднять ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в понедельник составляет $97,08 за баррель, что на $0,84 (0,86%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $3,5 (3,7%), до $97,92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,77 (0,83%), до $91,87 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $4,19 (4,7%), до $92,64 за баррель.

По итогам недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.

Как сообщалось, ОПЕК+ на прошлой неделе приняла решение снизить квоту на добычу в ноябре на 2 млн б/с по сравнению с октябрем - это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

"В реальности снижение составит лишь порядка 1 млн б/с, поскольку производство нефти во многих странах уже отставало от квот, - отмечают аналитики Commerzbank, мнение которых приводит Bloomberg. - Этого, однако, будет достаточно для того, чтобы предотвратить появление избытка предложения на рынке, который прогнозировался на четвертый квартал".