Падение котировок акций Газпрома и Татнефти в понедельник может составить 20% и 7,5% соответственно - BCS Express

Падение котировок акций "Газпрома" и "Татнефти" в понедельник может составить 20% и 7,5% соответственно, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи с утра понедельника ждет еще одно сильное снижение, но главным образом за счет падения акций "Газпрома" и "Татнефти", которые очистятся от дивидендов, - пишет Карпунин. - Котировки "Газпрома" могут упасть более чем на 20%, "Татнефти" - более 7,5%. Негативное влияние на индекс может быть в районе 3-4%. Сессия обещает быть очень волатильной, причем чуть ли не половина торгового оборота наверняка придется именно на бумаги "Газпрома". С учетом пятничной просадки акции газовой компании при падении на уровень дивиденда (51,03 руб.) достигнут привлекательных отметок, которые интересны долгосрочным инвесторам, например со ставкой от 1-2 лет. Дивдоходность относительно уровней прошлой недели составляет 26,1% - это рекорд для голубой фишки".

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