Дивидендный гэп в акциях Газпрома и Татнефти в центре внимания рынка - Freedom Finance Global

Дивидендный гэп в акциях "Газпрома" и "Татнефти" в центре внимания рынка, отмечается в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Дивидендный гэп в центре внимания. Реестр на получение выплат закрылся в акциях "Газпрома" (-3,68%) и "Татнефти" (-3,68%). Доля "Газпрома" в Индексе Мосбиржи составляет около 15%, а дивидендная доходность превышает 20%, поэтому рублевый бенчмарк способен заметно скорректироваться и на открытии откатиться на минимум с конца сентября. В свою очередь долларовый РТС впервые с конца апреля может опуститься ниже психологически значимой отметки 1000 пунктов. Впрочем, вероятно, часть потерь удастся отыграть внутри дня", - отмечает эксперт.

По мнению Ващенко, в понедельник вероятна смешанная динамика. Часть потерь, связанных с дивидендным гэпом, вероятно, будет отыграна. Волатильность продолжит снижаться. В лидеры роста способны выйти акции нефтегазового сектора.

"Ориентир для индекса Мосбиржи: коридор 1900-1950 пунктов. Риски прекращения биржевых торгов валютами недружественных стран не реализовались, но и поводов для ослабления рубля в краткосрочной перспективе не просматривается. На этом фоне пара USD/RUB может откатиться в диапазон 58-60 руб./$1", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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