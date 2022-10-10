Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 60,5-62,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 60,5-62,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 60-62 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Российский рубль умеренно снижается к доллару на фоне напряженной геополитической обстановки. Эскалация санкционной риторики заставляет игроков рынка сокращать позиции в "недружественных" валютах. При этом поддержать российскую валюту отчасти может приближающийся налоговый период. Однако не в пользу рубля, напрямую зависящего от перспектив энергетического рынка, выступают новости о снижении объема закупок российского газа Финляндией и ее отказ от российской сырой нефти. Курс доллара тем временем не сдает свои позиции. Поддержать его может и плановое повышение ключевой ставки ФРС США. Мировые цены на нефть в ожидании прогнозируемого роста на фоне решения ОПЕК+ о сокращении квоты на добычу сырья", - отмечает эксперт банка.

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