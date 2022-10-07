Рынок акций РФ в начале октября остался под давлением продаж из-за новых антироссийских санкций Запада после прошедших референдумов в ряде областей Украины и последующего их присоединения к России. Поддержку рынку оказала раллировавшая нефть на фоне решения стран ОПЕК+ сократить добычу в ноябре. Индекс МосБиржи завершил неделю в районе 1940 пунктов, индекс РТС упал в район 1000 пунктов.

По итогам торгов с 3 по 7 октября индекс МосБиржи просел на 0,6% и составил 1944,75 пункта, индекс РТС потерял 4,8% и достиг 1005,04 пункта на фоне роста доллара до 60,91 руб./$1 (+2,46 рубля) и выросшей декабрьской нефти Brent до $97,92 за баррель (+14,4%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней сырьевой и фондовой конъюнктуры, а также нейтральной реакции инвесторов на умеренные новые антироссийские санкции Запада; индекс МосБиржи превысил 2040 пунктов, при этом лидировали бумаги металлургов во главе с Polymetal (+18,3%) и акциями финансовых компаний.

Конституционный суд РФ признал соответствующими Основному закону международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Госдума РФ в понедельник приняла законы о вхождении этих областей в состав России.

Просели акции "Газпрома" (-0,5%) на фоне отчета за январь-сентябрь (добыча газа в этот период сократилась на 17%, экспорт в страны дальнего зарубежья упал более чем на 40%).

Нефть Brent превысила $88 за баррель на фоне слухов, что ОПЕК+ в ответ на четыре месяца падения цен планирует более крупное сокращение производства, чем ожидалось ранее.

Во вторник рынок акций РФ умеренно подрос на фоне улучшения внешней конъюнктуры, подъем сдерживался фиксацией прибыли игроками после роста с начала недели. Индекс МосБиржи поднялся в район 2050 пунктов во главе с бумагами ПАО "Полюс" (+8,8%), при этом просели бумаги металлургических компаний. Акции "АЛРОСА" (+2,8%) поддержали новости, что европейские страны не согласовали санкции в отношении алмазов из России.

Нефть Brent поднялась к $91,7 за баррель на ожиданиях сокращения добычи странами альянса ОПЕК+, внешние рынки акций подросли на фоне надежд, что центральные банки могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике (ДКП) в ближайшее время.

Акционеры ПАО "Белуга Групп" (+2,1%) приняли решение направить прибыль за первое полугодие 2022 года на выплату дивидендов в размере 150 рублей на акцию (дата закрытия реестра акционеров - 13 октября).

В среду снижение рынка акций РФ на фоне отката внешних фондовых площадок и ожиданий утверждения новых антироссийских санкций Запада было сдержано выросшей нефтью на новостях от ОПЕК+. Индекс МосБиржи просел ниже 2030 пунктов, индекс РТС упал в район 1060 пунктов, при этом выросли акции "АЛРОСА" (+4,5%) на фоне известий, что компания не войдет в очередной пакет санкций ЕС.

Президент РФ Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Нефть Brent выросла до $93,6 за баррель на новостях от ОПЕК+ и статистике Минэнерго США о запасах сырья. Министры стран ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года. Министры ОПЕК+ также решили сократить регулярность встреч министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с одного до двух месяцев. Полноформатные министерские встречи ОПЕК+ будут проводиться теперь раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 декабря.

В четверг рынок акций РФ просел на фоне объявления Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи опустился к 2020 пунктам во главе с бумагами НЛМК (-3,6%) из-за санкций от LME и просевшими после отсечки на бирже дивидендов акциями "НОВАТЭКа" (-4%), при этом выросли акции "Татнефти" (+2,1%) и "Газпрома" (+2,2%) перед отсечкой реестра в пятницу.

Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в рамках которого, в частности, создал юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ. Также пакет включает запрет на все операции с "Российским морским регистром судоходства" и дополнительные ограничения на экспорт товаров в РФ. Под запрет среди прочего попал экспорт "технических изделий, используемых в авиационном секторе", импорт из России изделий из стали, транспортных средств, а также товаров для изготовления ювелирных украшений, древесины, бумаги и косметики. Также введен запрет на экспорт в РФ коксующегося угля, ряда электронных компонентов.

МИД РФ заявил, что Россия в ответ на установление "потолка" цен на российскую нефть переориентирует ее потоки на другие направления.

Нефть Brent поднялась в район $94 за баррель после решения ОПЕК+ сократить квоты на добычу.

В пятницу рынок акций РФ продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и введения новых антироссийских санкций Западом, индекс МосБиржи откатился в район 1940 пунктов, несмотря на подорожавшую нефть (Brent поднялась к $98 за баррель). Бумаги "Газпрома" (-5,5%) и "Татнефти" (-5,8%) упали вместе с рынком в преддверии отсечки полугодовых дивидендов.

Власти Норвегии приняли решение ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними, сообщили европейские СМИ. Японские власти расширили санкционные списки по России, добавив в них еще 81 человека и 9 организаций.

В период с 3 по 7 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-8%), "ФосАгро" (-7%), ГК "Самолет" (-7%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+11%), ПАО "Полюс" (+10%), "ТГК-1" (+9%).

Динамику рынка акций РФ во второй декаде октября будут определять геополитические новости, ситуация вокруг Украины, корпоративные события и санкционные действия Запада. В начале следующей недели давление на индексы окажет отсечка полугодовых дивидендов в акциях "Газпрома" и "Татнефти". Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 1800-1900 пунктов, для индекса РТС - 850-1000 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".