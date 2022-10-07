Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на общемировом пессимизме

Москва. 7 октября. Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и введения новых антироссийских санкций Западом, индекс МосБиржи опустился в район 1940 пунктов, индекс РТС в падении локально протестировал рубеж 1000 пунктов впервые с конца апреля, несмотря на выросшую нефть. Подешевели вместе с рынком акции "Газпрома" и "Татнефти" (MOEX: TATN) в день отсечки полугодовых дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1944,75 пункта (-3,8%), индекс РТС - 1005,04 пункта (-3,8%, минимум сессии - 998,54 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,7%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 60,91 рубля (+0,01 рубля), максимум сессии - 61,7 руб./$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,6-4,8%, доллар вырос на 2,46 рубля.

Подешевели в пятницу акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-6,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-6,5%), OZON (MOEX: OZON) (-5,8%), бумаги "Татнефти" (-5,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-5,6%), "Газпрома" (-5,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,7%), "Московской биржи" (-4,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,4% и -6,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-4,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,3% и -4,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%).

Власти Норвегии приняли решение ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними, сообщают европейские СМИ.

Японские власти расширили санкционные списки по России, добавив в них еще 81 человека и 9 организаций, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина Японии.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, главным сюрпризом статистики по рынку труда США стало снижение безработицы на 0,2 п.п. Это объясняется большим количеством новых вакансий вне агропрома, появившихся в предыдущие месяцы. Пока в США сильный рынок труда, препятствий для дальнейшего интенсивного ужесточения денежно-кредитной политики у ФРС нет. Главной целью регулятора остается активное сдерживание инфляции. По данным CME Group, после публикации сентябрьского отчета Минтруда оценка вероятности повышения ставки на 75 б.п. на ноябрьском заседании Федрезерва повысилась до 82,3%. Статистика оказала давление на фондовые площадки, в США индексы акций могут потерять 2-4%.

На рынке акций РФ упали бумаги золотодобывающих компаний вслед за снижением мировых цен на драгметалл. В дальнейшем этот тренд будет продолжаться на фоне укрепления американского доллара, поскольку золото котируется именно в этой валюте. В свою очередь, укрепление доллара будет обеспечено ужесточением монетарной политики ФРС, в высоких темпах которого не осталось сомнений.

Polymetal накануне сообщил, что акционеры выступили против продажи активов компании в России. Как следствие, не исключена смена юридической прописки компании.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, откат рынка акций сдерживала выросшая нефть, продолжающая отыгрывать недавнее решение министров стран ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с, а также обеспокоенность США относительно текущей ситуации с доступностью энергоносителей. Президент США Джо Байден накануне заявил, что США рассматривают варианты вывода на рынок дополнительных объемов углеводородов и не исключают, что эти объемы могут быть реализованы из стратегических резервов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, рынок акций РФ завершил торговую неделю снижением, поскольку его участники сокращали позиции перед выходными. Несмотря на высокие котировки нефти марки Brent, отмечались продажи и в нефтегазовом секторе на ожиданиях ограничения цен на нефть из России.

"Татнефть" и "Газпром" (MOEX: GAZP) подешевели в преддверии дивидендных отсечек, которые произойдут в понедельник. Падение бумаг "Газпрома", которые имеют высокую дивидендную доходность в размере 25% за первое полугодие, указывает на слабость всего рынка, полагает аналитик.

В понедельник индекс МосБиржи может просесть в район 1850-1870 пунктов из-за дивидендных отсечек "Газпрома" и "Татнефти". При этом в течение следующей недели российский рынок, вероятно, продолжит снижаться вслед за ухудшением настроений на мировых фондовых площадках, что вызвано сильными данными по безработице в США и дальнейшем ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США, считает Лящук.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций не смог найти в пятницу веских идей для роста в условиях мирового ухода от риска и усиления санкционного давления.

Акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+0,4%) подросли перед закрытием на следующей неделе реестра по дивидендам за I полугодие с выплатами 150 руб. на бумагу и доходностью 5,5%. Акции "Полюса" и других золотодобытчиков в пятницу отступали от локальных максимумов, что можно объяснить возвращением к снижению цен на золото, которые вновь опустились ниже психологически важной отметки $1700 за унцию.

Этой осенью мировую экономику ждет еще одно значительное повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ, что ограничивает пространство для роста рисковых активов. На следующей неделе при этом на биржи возвращаются китайские инвесторы, будут опубликованы инфляционные и торговые данные Поднебесной за сентябрь. В США крупнейшие банки также начнут сезон квартальных отчетностей. Индексы МосБиржи и РТС снизились на фоне утверждения уже 8-го пакета санкций ЕС и постепенного закрытия дивидендных реестров по крупнейшим эмитентам. Геополитический фактор обеспечивает сохранение нисходящего давления на российский рынок и актуальность рисков движения индексов к новым локальным минимумам, полагает Кожухова.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-1,6%) и Штаты (индексы теряют 1,7-3,1%) после публикации сильного отчета о рынке труда США за сентябрь, подогревшего ожидания дальнейшего ужесточения ДКП Федрезервом.

Промпроизводство в Германии в августе сократилось на 0,8% при прогнозах снижения на 0,5%, а розничные продажи упали на 1,3% при ожидавшемся снижении на 1,1%.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 263 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 255 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали рост на 250 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце составила 3,5% по сравнению с 3,7% в августе. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения.

На нефтяном рынке цены в пятницу продолжают рост, подогретый решением стран ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с с ноября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $97,92 за баррель (+3,7% и +1,1% в четверг), ноябрьская цена WTI - $92,3 за баррель (+4,4% и +0,8% накануне).

Оба сорта могут завершить неделю подъемом более чем на 14%.

Нефтяные котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран ОПЕК+ в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Однако реальное сокращение добычи окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. Россия предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что добавляет к беспокойству из-за нехватки предложения и подталкивает котировки вверх, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-8,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-7,9%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-7,1%), акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-7,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-6,6%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-6%).

Подорожали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+1,9%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,4%), ПАО "Белуга групп" (+0,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,36 млрд рублей (из них 15,76 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,12 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,95 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").