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07 октября 2022 года 19:01

Рынок евробондов РФ пребывал в начале октября в боковом диапазоне, несмотря на волатильность UST

Москва. 7 октября. Рынок российских еврооблигаций пребывал в начале октября в боковом диапазоне, несмотря на высокую волатильность американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые после заметного роста в первые два дня недели затем перешли к такому же активному снижению. В результате суверенные спреды к доходности базовых активов по итогам пяти дней немного сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывало отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику.

Данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник, показали снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре. Это говорит о том, что ужесточение политики Федрезервом начинает подавлять экономическую активность в Соединенных Штатах. Индекс ISM Manufacturing опустился в прошлом месяце до минимальных с мая 2020 года 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее. Экономисты в среднем ожидали его снижения до 52,2 пункта.

Рынок стал оценивать вероятность еще одного подъема стоимости заимствований на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании в 56%, тогда как в конце сентября эта вероятность была выше 70%.

Кроме того, поддержку еврооблигациям России оказывали высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет. Цены на нефть продолжили активно расти во вторник в ожидании, что ОПЕК+ на октябрьском заседании может принять решение о существенном снижении квоты на добычу сырья.

Доходность государственных облигаций США продолжила снижаться 4 октября, поскольку слабые макроэкономические данные дали рынку надежду, что Федеральная резервная система может вскоре прекратить повышение процентных ставок. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на 4 базисных пункта, до 3,596% годовых по сравнению с 3,636% на закрытие торгов в понедельник. Облигации с погашением через 2 года фиксировали снижение доходности на 5 базисных пунктов, до 4,06% годовых, а 30-летние бумаги - уменьшение показателя на 1 базисный пункт, до 3,67% годовых.

Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в середине недели смешанную динамику, несмотря на развернувшиеся вниз цены US Treasuries после их уверенного роста в течение двух предыдущих дней. Поддержку отечественным евробондам продолжили оказывать растущие цены на нефть после того, как СМИ сообщили о решении ОПЕК+ сократить добычу в следующем месяце на 2 млн баррелей в сутки.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с. Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отстает от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с. Соответственно, квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тыс. б/с. В октябре квоты ОПЕК+ соответствуют уровням августа. Россия в августе добывала 9,8 млн б/с, то есть имеет возможность увеличить добычу на 700 тыс. б/с.

Между тем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей - до 429,2 млн баррелей, согласно данным еженедельного доклада Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, до 207,46 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 3,44 млн баррелей, до 110,92 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Минфин РФ в соответствии с указом президента России от 22 июня перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 4,9 млрд рублей (эквивалент $84,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2042 году, сообщило министерство. НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, говорится в сообщении ведомства.

Президентским указом от 22 июня утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ осуществляются в рублях. В конце июня Минфин перечислил НРД рубли для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов в рамках этой схемы - это выпуски "Россия-2027", "Россия-2047" и "Россия-2028". В сентябре министерство уже перечислило НРД выплаты в рублях по номинированным в долларах евробондам с погашением в 2023, 2043, 2029, 2035 и 2030 годах.

Расстановка сил в секторе евробондов РФ в четверг не изменилась - колебания цен вновь сохранились в боковом диапазоне; поддержку российским долговым бумагам по-прежнему оказывали высокие цены на нефть и газ.

Центробанки мира должны продолжать ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией, несмотря на риски глобальной рецессии, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "Центробанки должны продолжать действовать в текущих условиях. Как бы больно это не было, это правильно", - сказала Георгиева, выступая в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20 на следующей неделе. Если денежно-кредитная политика не будет достаточно жесткой, это может привести к укоренению высокой инфляции, которая принесет вред глобальной экономике, добавила глава МВФ.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках вновь оказалась во власти продавцов после публикации в США данных о росте количества рабочих мест в экономике страны в сентябре на 263 тыс. (это минимальный показатель с апреля 2021 года, однако он превзошел ожидания аналитиков). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 255 тыс. Респонденты Trading Economics прогнозировали рост на 250 тыс. При этом безработица в США в прошлом месяце составила 3,5% по сравнению с 3,7% в августе. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не предполагали изменения.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,56% - до 58,07% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 10,62% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,54%, до 60,32% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 9,98% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 0,3%, подорожав до 50,03% от номинала (его доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 11,08% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 2,5%, до 48,77% от номинала (их доходность выросла на 108 базисных пунктов - до 27,83% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году прибавили в стоимости 1,2%, подорожав до 50,15% от номинала (их доходность снизилась на 21 базисный пункт - до 21,28% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году подорожали на 7,3%, до 43,02% от номинала (их доходность снизилась на 135 базисных пунктов и составила 19,99% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 1,4%, до 69,68% от номинала (его доходность снизилась на 66 базисных пунктов - до 46,15% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 1,7%, составив 65,21% от номинала (их доходность выросла на 102 базисных пункта, до 24,05% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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