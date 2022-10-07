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07 октября 2022 года 17:30
Вероятно снижение котировок акций Advanced Micro Devices в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Вероятно снижение котировок акций Advanced Micro Devices в краткосрочной перспективе, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. "Advanced Micro Devices сообщила о предварительной выручке за 3К22 на уровне $5,6 млрд, что на $1,1 млрд ниже середины предыдущего прогноза компании ($6,7 млрд +-$200 млн), озвученного в августе. Предварительные результаты включают более низкую, чем ожидалось, выручку в клиентском сегменте в результате сокращения поставок процессоров из-за слабого рынка ПК и изменения уровня запасов по всей цепочке поставок. Стоит отметить, что поставки ПК переживают самый резкий спад за последние годы", - отмечают эксперты. После роста продаж, связанного с пандемией, наступил период снижения потребительских расходов на электронику, подчеркивается в комментарии. По данным IDC, глобальные поставки ПК в 2022г упадут на 12,8%, а поставки планшетов - на 6,8%. Аналитики банка негативно оценивают предварительные данные и считают, что прогноз AMD на 4К22 также окажется слабым из-за продолжающегося спада на рынке ПК. "Соответственно, мы ожидаем снижения котировок акций AMD в краткосрочной перспективе", - заключают Вахрамеев и Фомкина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АМD-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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