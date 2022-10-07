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Главная / Мнения аналитиков / Добыча и экспорт российской нефти, вероятно, начнут расти со II квартала 2023г - BCS Express
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07 октября 2022 года 17:03
Добыча и экспорт российской нефти, вероятно, начнут расти со II квартала 2023г - BCS Express
Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступает в силу 5 декабря, приведет к снижению экспорта и добычи российской нефти на 1,5 млн барр./сутки, но добыча и экспорт российской нефти, вероятно, начнут расти со II квартала 2023г, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступает в силу 5 декабря и теперь усилено решением США ограничить с того же дня цены на российскую нефть, приведет к снижению экспорта и добычи российской нефти на 1,5 млн барр./сутки, - пишут эксперты инвесткомпании. - Тем не менее мы по-прежнему ожидаем относительно быстрого восстановления: добыча и экспорт российской нефти, вероятно, начнут расти со II квартала 2023г, поскольку более высокие скидки на нефть марки Urals привлекают азиатских покупателей или стимулируют появление новых серых схем, позволяющих потокам вернуться на европейские рынки. Мы все еще оцениваем потенциальные последствия потери трех из четырех ниток Северного потока-1 и 2, но в случае дипломатического прорыва наши скромные прогнозы экспорта на 2023г могут быть легко реализованы за счет альтернативной инфраструктуры". Аналитики сохраняют долгосрочный прогноз, что цена нефти Brent снизится до $85/барр. в IV квартале 2023г и до $75/барр. в 2025г, а частично вступившее в силу европейское нефтяное эмбарго временно увеличит спред цен на нефть Brent и Urals до $40/барр. в 2023г. "Наши целевые цены снижены по всем бумагам нефтегазового сектора, но в меньшей степени для газовых компаний, чем для нефтяных. Основной драйвер - повышение долгосрочной оценки курса рубля на 2025г и увеличение нашей безрисковой ставки с 9% до 10%. Несколько лучше обстоят дела у газовых компаний, учитывая значительные продажи на регулируемом внутреннем рынке газа в рублях", - указывают стратеги.
Данные на 30 сентября
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Компания
|Рекомендация новая
|Рекомендация старая
|Целевая цена новая, руб.
|Целевая цена старая, руб.
|Изм.
|"ЛУКОЙЛ"
|покупать
|покупать
|5800
|6700
|-13%
|"Роснефть"
|покупать
|держать
|380
|430
|-12%
|"НОВАТЭК"
|продавать
|продавать
|700
|840
|-17%
|"Газпром"
|покупать
|покупать
|340
|390
|-13%
|"Сургутнефтегаз" (ао)
|держать
|продавать
|20
|24
|-17%
|"Сургутнефтегаз" (ап)
|покупать
|покупать
|34
|45
|-24%
|"Татнефть" (ао)
|покупать
|покупать
|500
|620
|-19%
|"Татнефть" (ап)
|держать
|покупать
|450
|560
|-20%
|"Газпром нефть"
|покупать
|покупать
|480
|560
|-14%
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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