"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Fosun Pharma с целевой ценой HKD23,1 на октябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 21,6% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Зарина Саидова подчеркивает, что в отличие от многих других китайских фармкомпаний Fosun Pharma выстраивает стратегию по западному образцу. Стратегия компании носит название "4 i" - инновации, интернационализация, интеллектуализация и интеграция.

"Топ-менеджмент уверенно смотрит в будущее - решение вложить средства еще в 2020г в разработку и коммерциализацию вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech было крайне удачным и принесет свои плоды в долгосрочной перспективе. На текущих уровнях акции Fosun Pharma выглядят дешевым и добротным вложением в сфере китайской фармы", - отмечает эксперт "Финама".

Fosun Pharmaceutical - китайская фармацевтическая компания, основанная в 1994 году. Ее акции торгуются на биржах Гонконга и Шанхая.

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