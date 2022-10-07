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07 октября 2022 года 15:35

Рубль дешевеет к доллару и евро в последний торговый день недели

Москва. 7 октября. Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в последний торговый день недели на закрытии позиций перед выходными днями.

Курс доллара США составил 61,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,34 руб./EUR1, подорожав на 1,24 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 72,6 копейки - до 60,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в пятницу. Ранее рынок ждал санкций против Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи"), что привело к сильному укреплению рубля, но с учетом того, что эти санкции не были введены, игроки продолжают постепенно фиксировать прибыль, закрывая позиции перед выходными днями.

Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России вступил в силу в пятницу, после того, как накануне был опубликован в Официальном журнале ЕС.

Новые санкции включают введение юридической базы для реализации "потолка" цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в адрес третьих стран. Планируется, что ограничения, связанные с "потолком" цен на нефть, будут применяться с даты, когда Совет ЕС единогласно примет решение о введении такого ценового предела.

Также санкции включают запрет на импорт из России изделий из стали, транспортных средств, древесины, бумаги, косметики, товаров для изготовления ювелирных украшений. Помимо этого, санкции предполагают запрет на работу со всеми криптовалютными активами, связанными с гражданами и резидентами РФ, независимо от размеров этих активов.

Японские власти расширили санкционные списки по России, добавив в них еще 81 человека и 9 организаций, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина Японии. В частности, в санкционные списки включили родственников премьер-министра РФ Мишустина, министра обороны Шойгу, замглавы Совбеза РФ Медведева, главы Чечни Кадырова, представителей ВКС РФ и Росгвардии.

Среди организаций, против которых ввели санкции, присутствуют корпорация "Ростех", холдинг "Росэлектроника", группа компаний "Калашников", АО "ОДК-Климов", судостроительный завод "Море", концерн "Созвездие", АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" и судостроительный завод "Янтарь".

Трейдеры ждут сентябрьских данных о количестве рабочих мест и безработице в США, которые Минтруд обнародует в пятницу в 15:30 мск.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 275 тыс. (315 тыс. в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%.

В четверг министерства труда США опубликовало отчет, который показал максимальное с июня увеличение числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Отчет был воспринят трейдерами как сигнал "охлаждения" рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС), отмечает Market Watch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 190 тыс., а не 193 тыс., как сообщалось до этого. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 204 тыс.

Однако последующие заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари и члена совета управляющих ФРС Лизы Кук убедили инвесторов, что американский ЦБ в ближайшее время не остановится. Федрезерву пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик, заявил Кашкари в ходе выступления на банковской конференции в Миннесоте. "Мы почти не наблюдаем свидетельств того, что темпы базовой инфляции идут вниз", - сказал он.

Кук, которая вошла в совет управляющих ФРС в мае этого года, заявила в ходе своего первого публичного выступления, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удержания ее на этом уровне до момента, "пока мы не будем уверены, что инфляция твердо находится на пути к 2%-й цели ФРС".

Центробанки мира должны продолжать ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией, несмотря на риски глобальной рецессии, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Центробанки должны продолжать действовать в текущих условиях. Как бы больно это не было, это правильно", - сказала Георгиева, выступая в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран G20 на следующей неделе.

Если денежно-кредитная политика не будет достаточно жестка, это может привести к укоренению высокой инфляции, которая принесет вред глобальной экономике, добавила глава МВФ.

Цены на нефть ускорили рост в пятницу днем и могут завершить неделю максимальным подъемом с марта после того, как ОПЕК+ объявила о сокращении добычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $95,6 за баррель, что на 1,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,4%, до $89,69 за баррель.

Brent накануне обновила максимум за месяц, WTI - доросла до максимума с 14 сентября, согласно данным Dow Jones Market Data. Оба сорта могут завершить неделю подъемом на 11%.

Нефтяные котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении.

Министры стран ОПЕК+ в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса. Однако реальное сокращение добычи окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. Россия предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что добавляет к беспокойству из-за нехватки предложения и подталкивает котировки вверх, пишет Trading Economics.

"В пятницу ключевым событием для рынков станет публикация отчета по занятости в США. Участники рынка ожидают, что число занятых в несельскохозяйственном секторе составило в сентябре 250 тыс., а уровень безработицы остался на отметке 3,7%. В преддверии публикации данных глобальные фондовые индексы не демонстрируют выраженной динамики, однако индекс доллара корректируется. Последний фактор не мешал доллару укрепляться в пятницу на российском рынке. Во второй половине пятницы пара "доллар-рубль" торгуется в районе 61 руб./$1 против закрытия четверга на уровне 60,9 руб./$1. Тем не менее основное укрепление доллара наблюдалось еще в утренние часы, а в течение последующих торгов американская валюта постепенно теряла преимущество", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В четверг представители ЕС более детально раскрыли новый пакет санкций. В него так и не были включены ограничения на использование недружественных валют, что способствовало росту курса пары "доллар-рубль". В пятницу курс продолжает повышаться, но в целом вне налогового периода пара "доллар-рубль" сейчас преимущественно находится в диапазоне 59,75-61,50 руб./$1. Тем не менее сегодняшний день пара может закончить несколько выше верхней границы этого диапазона на фоне ослабившихся санкционных опасений", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В четверг объем торгов долларом впервые с 31 августа опустился ниже 1 млрд, а курс американской валюты продолжил поступательную восходящую динамику. Мы склонны полагать, что укрепление доллара вызвано снижением предложения валюты экспортерами. При этом напомним, что некоторые брокеры продолжают запрещать открытие коротких позиций по доллару. Юань четвертый день подряд на рынке был привлекательнее доллара. Так, ликвидность китайской валюты остается выше ликвидности в долларе и евро, что мы связываем с токсичностью западных валют. Полагаем, что такая ситуация может сохраниться на "Московской бирже" ближайшее время. Полагаем, что курс доллара может инерционно продолжить рост. Однако локально американская валюта выглядит несколько перегретой, ввиду чего ее рост может быть ограниченным. В пятницу ориентируемся на верхнюю часть диапазона 60-62 руб./$1", - говорит главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов незначительно опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,14% и 8,16% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились также на 1 б.п. - до 8,17%, 8,22% и 8,26% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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