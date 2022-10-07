Доллар может укрепиться до 62 руб./$1 после публикации данных по рынку труда в США - "Велес Капитал"

Доллар может укрепиться до 62 руб./$1, если фактические данные по рынку труда в США окажутся лучше консенсус-прогнозов, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Если фактические данные по рынку труда в США окажутся лучше консенсус-прогнозов, это усилит ожидания более агрессивных действий ФРС и может спровоцировать новую волну глобальных покупок американской валюты. Такой сценарий, вероятно, позволит доллару начать укрепление в район 62 руб./$1 на рынке РФ. При этом текущие комфортные для рубля цены на нефть будут сдерживать укрепление USD на российском рынке даже при новых максимумах индекса доллара на рынке forex. Впрочем, не исключено, что сегодняшние данные не принесут особых сюрпризов и существенно не скорректируют ожидания инвесторов в отношении позиции ФРС. Такая ситуация вызовет лишь локальные колебания валют, но не изменит заметным образом баланс сил на рынке", - отмечает эксперт.

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