"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $170

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,59%, стоп-приказ: $109, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты полагают, что отчетность компании, которая будет опубликована 26 октября, может приятно удивить рынок. Если прогнозы подтвердятся, Boeing может показать прибыль в III квартале, что приведет к росту котировок.

"С технической точки зрения тестирование уровня поддержки $120 произошло успешно, и цена закрепляется выше указанного уровня. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $109 риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,63", - указывают аналитики инвесткомпании.

The Boeing Company - ведущая мировая авиакосмическая корпорация и крупнейший производитель пассажирских самолетов.

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