Котировки цветных металлов, вероятно, останутся под давлением в 2023г - Банк "Открытие"

Котировки цветных металлов, вероятно, останутся под давлением в 2023г из-за роста ставок ФРС США и других Центральных Банков, а также замедления экономической активности в мире, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"Котировки алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) возобновили рост после почти месячного снижения - 6 октября стоимость трехмесячных фьючерсов на металл росла на 2,9% до $2419/т. Также выросли цены на медь и цинк. Котировки цветных металлов главным образом реагируют на макроэкономические события прошедших дней. Во-первых, участники рынка увидели в плохих данных по индексу деловой активности в промышленности США возможность чуть более мягкого повышения ставок со стороны ФРС. Во-вторых, предстоящий Национальный конгресс КПК в середине октября может увеличить активность правительства Китая по стимулированию экономики и смягчению ковидных ограничений", - пишет эксперт.

Ограничение доступа российских цветных металлов на склады LME, по мнению Каримова, также может усиливать волатильность цен, но лишь в краткосрочной перспективе - со временем влияние этого фактора будет нивелировано арбитражными сделками с биржами в Азии, куда российский металл продолжает активно поставляться. И хотя риски запрета поставок цветных металлов из России на LME остаются высокими, в течение 2022г российские металлурги прорабатывали альтернативные направления поставок, в частности, Азию, где высок спрос на цветные металлы. Компании отрасли не теряют существенно в рентабельности при поставках в этот регион, как это происходит в сегменте чёрных металлов, подчеркивает эксперт.

"Рост ставок ФРС США и других Центральных Банков в течение текущего и следующего года, а также замедление экономической активности в мире продолжат негативно сказываться на ценах меди и других цветных металлов, - прогнозирует Каримов. - При этом выросшие издержки на добычу, условная сбалансированность рынков и риски дефицита металлов в среднесрочной перспективе будут оказывать существенную поддержку котировкам, удерживая их от сильного спада".

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