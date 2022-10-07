BCS Express снизил прогноз среднего курса рубля на 2022г до 69 руб./$1

Аналитики BCS Express понизили прогноз среднего курса рубля на 2022 год с 74 руб./$1 до 69 руб./$1, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Поскольку динамика рубля по-прежнему тесно связана с внешнеторговыми потоками, и мы ожидаем новую волну падения российского импорта в IV квартале 2022 года, курс российской валюты, вероятно, в среднем составит в 2022 году 69,1 руб./$1 и далее ослабнет до 70 руб./$1 в 2023 году и 73,5 руб./$1 в 2024 году", - указывают эксперты.

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