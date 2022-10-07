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07 октября 2022 года 13:23
Вероятный курс рубля на конец 2022г - уровень 64 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"
Вероятный курс пары доллар/рубль на конец текущего года находится на уровне 64 руб./$1, говорится в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина. "Некоторое сокращение геополитической премии позволит в ближайшее время курсу пары USD/RUB протестировать диапазон 61-62 руб./$1, а пара EUR/RUB может проверить на прочность уровень 60 руб./EUR1. Однако мы видим, что пока попытки роста курса находят увеличение объема предложения валюты (экспортеры), поэтому в краткосрочной перспективе рост выше указанных экстремумов выглядит затруднительно. В среднесрочной перспективе сокращение профицита торговли товаров и услуг будет стимулировать ослабление российской валюты. Сохраняем прогноз курса пары доллар/рубль на конец года на уровне 64 руб./$1", - отмечает Шульгин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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