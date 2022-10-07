Инвесторам стоит обратить внимание на акции Татнефти - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Татнефти", считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

Среди причин для инвестиционных вложений в акции эмитента аналитик называет следующие:

- Особый статус (компания на рынке уже более 70 лет; в отличие от сегодняшних "тяжеловесов" рынка с разбросанной по стране инфраструктурой у "Татнефти" производство локализовано в Татарстане, это позволяет ей эффективнее управлять бизнесом; выросшая из советских трастов, "Татнефть" сохранила своеобразную культуру трудовых династий; хотя компания является частной, по факту имеет сильную протекцию со стороны руководства региона).

- Большие запасы (ресурсная база находится в бассейне Волги, в том числе на Ромашкинском месторождении, одном из крупнейших в мире; доказанные запасы "Татнефти" позволяют ей добывать в обычном для себя режиме по 30 млн тонн в год еще как минимум 30 лет, с учетом разведанных запасов - более 70 лет; при прочих равных эмитент смотрится более долговечно, чем его главные конкуренты).

- Внутренний рынок ("Татнефть" менее зависима от экспорта сырья и зарубежных рынков в целом, чем другие, в том числе более крупные компании отрасли; сырая нефть приносит ей лишь половину выручки, остальное идет на переработку, при этом крупных активов за рубежом у компании нет; это делает "Татнефть" менее уязвимой перед возможными санкциями).

- Стабильная отчетность (компания более прозрачна, чем большинство конкурентов, более предсказуема в плане дивидендов. ; эффективность компании отражается в нескольких показателях - маржа по чистой прибыли и по EBITDA, рентабельность капитала и активов, они выше, чем у более крупных игроков рынка; с долговой нагрузкой в отличие от конкурентов у компании нет проблем - чистый долг стабильно отрицательный).

- Историческая динамика (акции "Татнефти" находятся среди лидеров рынка РФ по суммарной доходности, причем и на длинном, и на среднем горизонте; последние 20 лет они приносили инвесторам около 20% ежегодно без учета дивиденда (с учетом - почти 25%); в текущем году акции держатся лучше индекса десятый месяц подряд, при этом бумаги эмитента годами выдают стабильно позитивный результат, как и бизнес в целом).

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