.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел ниже 2000п по индексу МосБиржи, бумаги "Газпрома" не покупают перед отсечкой
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ августе замедлилось до 0,1%
Снижение промпроизводства в РФ в августе замедлилось до 0,1%, после сокращения на 0,5% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,7%
 
Назначение соцвыплат - с учетом финобеспеченности их получателей
В следующем году 40% расходов бюджета на соцвыплаты, не считая пенсий, будут назначены с учетом финансовой обеспеченности их получателей. Такую цель поставил Минфин, следует из материалов к проекту бюджета на следующие 3 года. Это повысит адресный...
 
Темпы прироста числа граждан-банкротов замедлились
Российские суды за 9 месяцев т.г. признали несостоятельными 194 145 граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), что на 41,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений...
 
В России сократят господдержку газомоторной отрасли
В России могут сократить поддержку газомоторной отрасли. Минфин оптимизировал бюджет на строительство заправок на метане (АГНКС) на 2023-2025 годы, сообщили "Известиям" три участника профильного заседания. Так, субсидия на 2023 год составит 1...
 
07 октября 2022 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел ниже 2000п по индексу МосБиржи, бумаги "Газпрома" не покупают перед отсечкой

Москва. 7 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и введения новых антироссийских санкций Западом, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2000 пунктов, при этом отмечается слабый спрос на бумаги "Газпрома" в день отсечки рекордных полугодовых дивидендов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1991,87 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1023,06 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 61,34 рубля (+0,43 рубля).

Власти Норвегии приняли решение ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними, сообщают европейские СМИ.

Японские власти расширили санкционные списки по России, добавив в них еще 81 человека и 9 организаций, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина Японии.

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), "Газпрома" (-2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), акциии "Московской биржи" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -3,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу негативный, вступает в силу восьмой пакет санкций ЕС против России.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 2050 и 1070 пунктов соответственно. Индекс РТС на фоне сохранения локальной слабости рубля все ближе подходит к психологически важной отметке 1000 пунктов, в район сентябрьского минимума. Индекс МосБиржи консолидируется в достаточно узком диапазоне.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон негативный: азиатские рынки снизились (основные потери связаны с проблемами на рынке жилья Китая, или негативными предупреждениями производителей чипов), нефть пытается удержаться на достигнутых позициях, но в США уже поднимается волна демократического возмущения недальновидным поведением ОПЕК+. До выхода статданных по рынку труда США рынки будут склонны к консолидации, полагает аналитик.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, восьмой пакет санкций Евросоюза в отношении РФ во многом отыгрывается дальнейшими распродажами в российской металлургии. Основной удар пришелся на акции НЛМК, так как подтверждаются негативные ожидания запрета поставки слябов на заводы компании в Европе.

Российским инвесторам стоит обратить внимание на акции "Газпрома" и "Татнефти", так как в пятницу последний день торгов бумагами с дивидендами 51,03 рубля и 32,71 рубля соответственно. В то же время, участники торгов ожидают снижения индексов в понедельник в связи с дивидендными "гэпами" бумаг этих компаний, предупреждает Кабаков.

Стратег Альфа-банка Джон Волш также отмечает, что рынки ожидают ежемесячного отчета по занятости в США. По прогнозам, в сентябре рост числа рабочих мест в США замедлится, поскольку рост процентных ставок заставляет предприятия более осторожно оценивать перспективы бизнеса. В целом условия на рынке труда остаются благоприятными, что дает ФРС основания для проведения агрессивной денежно-кредитной политики. Отчет о занятости определит направление движения рынков на предстоящую неделю. Российский рынок акций остается под давлением объявленных антироссийских санкций со стороны ЕС.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что негативный внешний фон не дает покупателям переломить ситуацию в свою пользу, что не вызывает оптимизма. В пятницу закрывается реестр для получения дивидендов в "Татнефти" и "Газпроме", поэтому в понедельник рынок акций РФ откроется сильным снижением, а вот позитив от реинвестирования дивидендов появится только ближе к началу ноября.

Попытки Европы ввести потолок цен и эмбарго на российскую нефть, скорее всего, будет лишь отчасти успешными и только на некоторое время. Кроме того, в результате импорт нефти для Европы существенно подорожает.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

В Китае продолжается праздничная "золотая неделя", в связи с чем биржи материковой части страны не работают.

Промпроизводство в Германии в августе сократилось на 0,8% при прогнозах снижения на 0,5%, а розничные продажи упали на 1,3% при ожидавшемся снижении на 1,1%.

На нефтяном рынке цены на европейской сессии в пятницу пытаются продолжить рост, подогретый решением стран ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с с ноября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $94,64 за баррель (+0,2% и +1,1% в четверг), ноябрьская цена WTI - $88,64 за баррель (+0,2% и +0,8% накануне).

Brent накануне обновила максимум за месяц, WTI - доросла до максимума с 14 сентября, согласно данным Dow Jones Market Data. Оба сорта могут завершить неделю подъемом на 11%.

Нефтяные котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран ОПЕК+ в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Однако реальное сокращение добычи окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. Россия предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что добавляет к беспокойству из-за нехватки предложения и подталкивает котировки вверх, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили расписки "Ленты" (MOEX: LNTA) (-2,8%), акции En+ (MOEX: ENPG) (-2,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+9,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,16 млрд рублей (из них 3,27 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 580,98 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 октября 2022 года 15:12
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Techtronic Industries
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Techtronic Industries с целевой ценой HKD109,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 35% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы делаем ставку на то, что в долгосрочной перспективе Techtronic...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 14:43
Котировки цветных металлов, вероятно, останутся под давлением в 2023г - Банк "Открытие"
Котировки цветных металлов, вероятно, останутся под давлением в 2023г из-за роста ставок ФРС США и других Центральных Банков, а также замедления экономической активности в мире, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 14:18
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3700-3800п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3700-3800 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Накануне S&P 500 отыграл возросшие риски, что подтверждается ростом "индекса страха" VIX на существенные 6,9%. В краткосрочном периоде вероятна...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 13:53
BCS Express снизил прогноз среднего курса рубля на 2022г до 69 руб./$1
Аналитики BCS Express понизили прогноз среднего курса рубля на 2022 год с 74 руб./$1 до 69 руб./$1, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Поскольку динамика рубля по-прежнему тесно связана с внешнеторговыми потоками, и мы ожидаем новую волну падения российского импорта в IV квартале 2022...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 13:23
Вероятный курс рубля на конец 2022г - уровень 64 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"
Вероятный курс пары доллар/рубль на конец текущего года находится на уровне 64 руб./$1, говорится в обзоре начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина. "Некоторое сокращение геополитической премии позволит в ближайшее время курсу...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 12:55
Инвесторам стоит обратить внимание на акции Татнефти - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Татнефти", считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. Среди причин для инвестиционных вложений в акции эмитента аналитик называет следующие: - Особый статус (компания на рынке уже более 70 лет; в отличие от сегодняшних "тяжеловесов" рынка с...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 12:28
Существует вероятность снижения S&P 500 до 3400п к концу 2022г - Freedom Finance Global
Существует вероятность снижения индекса S&P 500 до 3400 пунктов к концу текущего года, отметил в ходе онлайн-конференции "Мировые рынки в поисках дна и новых идей" старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов. "Мы полагаем, что индекс S&P 500 еще не отражает риск потенциальной...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 12:05
Рост цены нефти к $100/барр. в ближайшие торговые дни не исключен - BCS Express
Рост котировок нефти марки Brent к $100 за баррель в ближайшие торговые сессии не исключен, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Текущая неделя точно за "нефтебыков" - с 30 сентября фьючерсы смогли вырасти на $10 (+12%), как и ожидалось. Техническая картина по нефти марки Brent улучшилась,...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 11:38
Сценарий роста Hang Seng к 19000п пока остается в приоритете - BCS Express
Сценарий роста индекса Hang Seng в район 19000 пунктов в целом пока остается в приоритете, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в пятницу снижается из-за негативных ожиданий в секторе полупроводников и опасений ухудшения спроса на...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 11:17
Наиболее вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 1850-2100п в ближайшее время - "Алго Капитал"
иболее вероятным сценарием для индекса Мосбиржи является продолжение волатильной консолидации в широком диапазоне 1850-2100 пунктов в течение нескольких дней или даже недель, этому способствует наличие большого количества близких технических поддержек и сопротивлений, считает старший риск-менеджер...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 10:59
Вероятны нейтральные торги на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ
роятна стабилизация цен рублевых гособлигаций на достигнутых уровнях на торгах в пятницу после значительного роста на протяжении текущей недели и на фоне ухудшения внешнего фона, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 10:43
Котировки нефти могут вырасти до $95/барр. в пятницу - Sber CIB
тировки нефти марки Brent могут вырасти до уровня $95 за баррель на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB. Рубль, возможно, стабилизируется в диапазоне 60,5-61 руб./$1, отмечают эксперты инвестбанка. Котировки российских гособлигаций в ближайшие дни, скорее всего, стабилизируются вблизи...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 10:28
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика России и США: - ИПЦ в России за сентябрь; - Отчет по рынку труда США за сентябрь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 10:14
Вероятно падение цены нефти к уровню $93/барр. на торгах в пятницу - ПСБ
роятно падение котировок нефти марки Brent к уровняю $93 за баррель на торгах в пятницу в отсутствие идей для дальнейшего роста в текущий момент и перед выходными, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной...    читать дальше
.
07 октября 2022 года 10:01
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет пятницу в диапазоне 2000-2050п - Freedom Finance Global
зможна смешанная динамика торгов на российском рынке акций в пятницу, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Эксперт отмечает, что волатильность торгов снижается, лидерами роста могут стать акции нефтегазового сектора, а ориентир для...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.