Рынок акций РФ утром просел ниже 2000п по индексу МосБиржи, бумаги "Газпрома" не покупают перед отсечкой

Москва. 7 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу проседает на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и введения новых антироссийских санкций Западом, индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2000 пунктов, при этом отмечается слабый спрос на бумаги "Газпрома" в день отсечки рекордных полугодовых дивидендов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1991,87 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1023,06 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.

Доллар вырос до 61,34 рубля (+0,43 рубля).

Власти Норвегии приняли решение ограничить доступ российских рыболовных судов в свои порты и усилить контроль за ними, сообщают европейские СМИ.

Японские власти расширили санкционные списки по России, добавив в них еще 81 человека и 9 организаций, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина Японии.

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), "Газпрома" (-2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), акциии "Московской биржи" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -3,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу негативный, вступает в силу восьмой пакет санкций ЕС против России.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 2050 и 1070 пунктов соответственно. Индекс РТС на фоне сохранения локальной слабости рубля все ближе подходит к психологически важной отметке 1000 пунктов, в район сентябрьского минимума. Индекс МосБиржи консолидируется в достаточно узком диапазоне.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон негативный: азиатские рынки снизились (основные потери связаны с проблемами на рынке жилья Китая, или негативными предупреждениями производителей чипов), нефть пытается удержаться на достигнутых позициях, но в США уже поднимается волна демократического возмущения недальновидным поведением ОПЕК+. До выхода статданных по рынку труда США рынки будут склонны к консолидации, полагает аналитик.

По оценке директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, восьмой пакет санкций Евросоюза в отношении РФ во многом отыгрывается дальнейшими распродажами в российской металлургии. Основной удар пришелся на акции НЛМК, так как подтверждаются негативные ожидания запрета поставки слябов на заводы компании в Европе.

Российским инвесторам стоит обратить внимание на акции "Газпрома" и "Татнефти", так как в пятницу последний день торгов бумагами с дивидендами 51,03 рубля и 32,71 рубля соответственно. В то же время, участники торгов ожидают снижения индексов в понедельник в связи с дивидендными "гэпами" бумаг этих компаний, предупреждает Кабаков.

Стратег Альфа-банка Джон Волш также отмечает, что рынки ожидают ежемесячного отчета по занятости в США. По прогнозам, в сентябре рост числа рабочих мест в США замедлится, поскольку рост процентных ставок заставляет предприятия более осторожно оценивать перспективы бизнеса. В целом условия на рынке труда остаются благоприятными, что дает ФРС основания для проведения агрессивной денежно-кредитной политики. Отчет о занятости определит направление движения рынков на предстоящую неделю. Российский рынок акций остается под давлением объявленных антироссийских санкций со стороны ЕС.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что негативный внешний фон не дает покупателям переломить ситуацию в свою пользу, что не вызывает оптимизма. В пятницу закрывается реестр для получения дивидендов в "Татнефти" и "Газпроме", поэтому в понедельник рынок акций РФ откроется сильным снижением, а вот позитив от реинвестирования дивидендов появится только ближе к началу ноября.

Попытки Европы ввести потолок цен и эмбарго на российскую нефть, скорее всего, будет лишь отчасти успешными и только на некоторое время. Кроме того, в результате импорт нефти для Европы существенно подорожает.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

В Китае продолжается праздничная "золотая неделя", в связи с чем биржи материковой части страны не работают.

Промпроизводство в Германии в августе сократилось на 0,8% при прогнозах снижения на 0,5%, а розничные продажи упали на 1,3% при ожидавшемся снижении на 1,1%.

На нефтяном рынке цены на европейской сессии в пятницу пытаются продолжить рост, подогретый решением стран ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с с ноября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $94,64 за баррель (+0,2% и +1,1% в четверг), ноябрьская цена WTI - $88,64 за баррель (+0,2% и +0,8% накануне).

Brent накануне обновила максимум за месяц, WTI - доросла до максимума с 14 сентября, согласно данным Dow Jones Market Data. Оба сорта могут завершить неделю подъемом на 11%.

Нефтяные котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран ОПЕК+ в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Однако реальное сокращение добычи окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. Россия предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что добавляет к беспокойству из-за нехватки предложения и подталкивает котировки вверх, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили расписки "Ленты" (MOEX: LNTA) (-2,8%), акции En+ (MOEX: ENPG) (-2,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+9,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+5,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+5,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,16 млрд рублей (из них 3,27 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 580,98 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").