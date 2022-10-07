Наиболее вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 1850-2100п в ближайшее время - "Алго Капитал"

Наиболее вероятным сценарием для индекса Мосбиржи является продолжение волатильной консолидации в широком диапазоне 1850-2100 пунктов в течение нескольких дней или даже недель, этому способствует наличие большого количества близких технических поддержек и сопротивлений, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

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