Brent - $94,22 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе. Азиатские рынки акций снижаются в пятницу. Цены на нефть слабо меняются в пятницу утром.

Фондовый рынок США снизился в четверг на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), разбивших надежды трейдеров на то, что американский ЦБ замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики.

Кратковременную поддержку рынку акций оказал отчет министерства труда США, который показал максимальное с июня увеличение числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 190 тыс., а не 193 тыс., как сообщалось до этого. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 204 тыс.

Отчет был воспринят трейдерами как сигнал "охлаждения" рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики ФРС, отмечает Market Watch.

Однако последующие заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари и члена совета управляющих ФРС Лизы Кук убедили инвесторов, что американский ЦБ в ближайшее время не остановится.

Федрезерву пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик, заявил Кашкари в ходе выступления на банковской конференции в Миннесоте. "Мы почти не наблюдаем свидетельств того, что темпы базовой инфляции идут вниз", - сказал он.

Кук, которая вошла в совет управляющих ФРС в мае этого года, заявила в ходе своего первого публичного выступления, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удержания ее на этом уровне до момента, "пока мы не будем уверены, что инфляция твердо находится на пути к 2%-й цели ФРС".

"Хотя сдерживание инфляции принесет некоторую боль, неспособность восстановить ценовую стабильность сделает гораздо более трудным и гораздо более болезненным это восстановление в будущем", - заявила Кук, выступая в Peterson Institute for International Economics,

Трейдеры ждут сентябрьских данных о количестве рабочих мест и безработице в США, которые Минтруда обнародует в пятницу в 15:30 мск.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 275 тыс. (315 тыс. в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%.

Аналитики Oxford Economics полагают, что темпы роста занятости в США будут замедляться быстрее в четвертом квартале, поскольку работодатели начнут нанимать меньше сотрудников в условиях ослабления экономики и снижения корпоративных прибылей. При этом они не ожидают реального сокращения числа рабочих мест до 2023 года.

Стоимость акций Conagra Brands (SPB: CAG) опустилась по итогам торгов в четверг на 3,7%. Производитель готовых продуктов питания завершил первый квартал 2023 финансового года с убытком, однако скорректированный показатель и выручка компании превзошли ожидания экспертов.

Цена бумаг International Business Machines (SPB: IBM) снизилась на 2,8%. Компания объявила в четверг о намерении инвестировать $20 млрд в развитие бизнеса в долине реки Гудзон в течение ближайшего десятилетия.

Акции Constellation Brands (SPB: STZ) Inc. подешевели на 1,5%. Американский производитель алкогольных напитков резко понизил прогноз чистой прибыли на текущий фингод - до $0,75-1,15 на акцию с ожидавшихся ранее $10,5-10,8 на акцию.

Стоимость бумаг Pinterest Inc. (SPB: PINS) подскочила на 4,9% вслед за улучшением рекомендации для акций компании до "покупать" с "нейтрально" аналитиком Goldman Sachs Эриком Шериданом. Эксперт также повысил прогнозную цену акций Pinterest до $31 с $24.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 346,93 пункта (1,15%) и составил 29926,94 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 38,76 пункта (1,02%) - до 3744,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 75,33 пункта (0,68%) и составил 11073,31 пункта.

Азиатские рынки акций снижаются в пятницу в ожидании выхода свежей статистики по рынку труда США, которая может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch.

Кроме того, американские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику на торгах днем ранее.

В Китае продолжается праздничная "золотая неделя", в связи с чем биржи материковой части страны не работают.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 мск уменьшилось на 0,7% вслед за акциями технологических компаний. Тем не менее, он может показать прирост по итогам первой недели из последних четырех, отмечает Trading Economics.

Лидерами падения котировок выступают бумаги производителя электроники Sharp Corp. (-3,8%) и ритейлера Seven & I Holdings Co. (-3,1%). Кроме того, снижается стоимость Tokyo Electron (-1%), Keyence (-0,6%), Recruit Holdings (-2,2%) и Advantest (-1,6%).

Между тем дорожают акции железнодорожных операторов Central Japan Railway Co. (+2,4%), East Japan Railway Co. (+1,9%), West Japan Railway Co. (+1,9%), Keisei Electric Railway Co. (+1,6%), Tobu Railway Co. (+1,5%).

Повышается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (+0,7%), производителя консолей и видеоигр Nintendo (+0,2%).

Гонконгский Hang Seng к 8:25 мск опустился на 1,3%. Индекс снижается вторые торги подряд, однако с начала текущей недели он прибавил более 3%.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже падают котировки акций девелоперов Country Garden Holdings Co. (-11,6%) и Longfor Group Holdings Ltd (-9%), автопроизводителей BYD (-5,1%) и Geely (-3,8%), интернет-ритейлера JD.com (-3,7%) и выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (-3,6%).

При этом дорожают бумаги оператора казино Sands China Ltd. (+2,8%), производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (+1,1%), страховщика AIA Group (+1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 мск уменьшился на 0,3%.

Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor упала на 2%.

Между тем котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,2%, несмотря на то, что компания спрогнозировала падение прибыли в третьем квартале на 31,7% на фоне ослабления спроса со стороны потребителей.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,8% вслед за акциями банков и технологических компаний.

Цена бумаг Xero Ltd упала на 3,5%, Wisetech Global - на 3,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,5%, Westpac Banking - на 0,3%, Australia & New Zealand Banking и National Australia Bank - на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 1,7% и 1,4% соответственно.

Цены на нефть слабо меняются в пятницу утром после роста на протяжении четырех сессий подряд на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $94,22 за баррель, что на $0,2 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,05 (1,1%), до $94,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,19 (0,21%), до $88,24 за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,69 (0,8%), до $88,45 за баррель.

Brent накануне обновила максимум за месяц, WTI - доросла до максимума с 14 сентября, согласно данным Dow Jones Market Data. Оба сорта могут завершить неделю подъемом на 11%.

Нефтяные котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении.

Министры стран ОПЕК+ в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса.

Однако реальное сокращение добычи окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

В то же время дальнейшее сокращение добычи может ускорить принятие потолка цен для российской нефти западными странами, считают аналитики. Россия предупредила, что не будет продавать энергоресурс странам, присоединившимся к этой инициативе, что добавляет к беспокойству из-за нехватки предложения и подталкивает котировки вверх, пишет Trading Economics.