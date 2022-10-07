Котировки нефти могут вырасти до $95/барр. в пятницу - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут вырасти до уровня $95 за баррель на торгах в пятницу, считают аналитики Sber CIB.

Рубль, возможно, стабилизируется в диапазоне 60,5-61 руб./$1, отмечают эксперты инвестбанка.

Котировки российских гособлигаций в ближайшие дни, скорее всего, стабилизируются вблизи уровней закрытия в четверг. Участники рынка могут не спешить с новыми покупками и подождать возвращения Минфина на первичный рынок ОФЗ на следующей неделе, отмечают в Sber CIB.

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