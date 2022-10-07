Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также отсутствия новых важных сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовый рынок США снизился в четверг на заявлениях представителей Федеральной резервной системы, разбивших надежды трейдеров на то, что американский ЦБ замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Кратковременную поддержку рынку акций оказал отчет министерства труда США, который показал максимальное с июня увеличение числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 190 тыс., а не 193 тыс., как сообщалось до этого. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя до 204 тыс. Отчет был воспринят трейдерами как сигнал "охлаждения" рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики ФРС.

Однако последующие заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари и члена совета управляющих ФРС Лизы Кук убедили инвесторов, что американский ЦБ в ближайшее время не остановится. Федрезерву пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик, заявил Кашкари в ходе выступления на банковской конференции в Миннесоте. "Мы почти не наблюдаем свидетельств того, что темпы базовой инфляции идут вниз", - сказал он.

Кук, которая вошла в совет управляющих ФРС в мае этого года, заявила в ходе своего первого публичного выступления, что инфляция в Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удержания ее на этом уровне до момента, "пока мы не будем уверены, что инфляция твердо находится на пути к 2%-ной цели ФРС". "Хотя сдерживание инфляции принесет некоторую боль, неспособность восстановить ценовую стабильность сделает гораздо более трудным и гораздо более болезненным это восстановление в будущем", - заявила Кук, выступая в Peterson Institute for International Economics,

Трейдеры ждут сентябрьских данных о количестве рабочих мест и безработице в США, которые Минтруда обнародует в пятницу в 15:30 мск. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 275 тыс. (315 тыс. в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%.

Азиатские рынки акций снижаются в пятницу в ожидании выхода свежей статистики по рынку труда США, которая может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Кроме того, американские фондовые индексы продемонстрировали негативную динамику на торгах днем ранее. В Китае продолжается праздничная "золотая неделя", в связи с чем биржи материковой части страны не работают. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,75% вслед за акциями технологических компаний. Тем не менее, он может показать прирост по итогам первой недели из последних четырех. Гонконгский Hang Seng к 8:25 мск опустился на 1,3%. Индекс снижается вторые торги подряд, однако с начала текущей недели он прибавил более 3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:20 мск снизился на 0,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,8% вслед за акциями банков и технологических компаний.

В свою очередь цены на нефть слабо меняются в пятницу утром после роста на протяжении четырех сессий подряд на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн б/с. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $94,33 за баррель, что всего на 0,1% ниже цены на закрытие предыдущего дня. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,1%, до $94,42 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,09%, до $88,37 за баррель. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на 0,8%, до $88,45 за баррель.

Brent накануне обновила максимум за месяц, WTI - доросла до максимума с 14 сентября, согласно данным Dow Jones Market Data. Оба сорта могут завершить неделю подъемом на 11%. Нефтяные котировки растут с понедельника сначала на ожиданиях решения ОПЕК+, а затем на самом решении. Министры стран ОПЕК+ в среду одобрили сокращение квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с относительно сентября. Это максимальное снижение с начала пандемии коронавируса. Однако реальное сокращение добычи окажется меньше заявленного - на 1-1,1 млн б/с, заявил министр нефти Саудовской Аравии, пояснив, что в некоторых странах альянса реальная добыча по факту ниже квоты.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,018 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,412 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 октября вырос всего на 0,03% и составил 108,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 802,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,49%), "Сбербанк-002Р-01" (+0,24%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,32%), "МТС-001P-20" (-0,25%) и "РЖД-32" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей на уровне 9,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 9,99% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 6 октября. Техразмещение запланировано на 11 октября.

ООО "Патриот групп" (владелец торговой сети Williams et Oliver) повысило ставку 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей с 15% до 16% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ранее сообщалось, что размещение выпуска начнется 18 октября.

АО "СГ-транс" во второй половине октября планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 3 года серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-03 в размере 5% годовых. Компания разместила выпуск на 9 млрд рублей в октябре 2017 года по ставке квартального купона 7,75% годовых до оферты с исполнением 21 октября 2022 года. Срок обращения займа - 35 лет.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) приняло решение 20 октября досрочно погасить облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 11-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в апреле 2017 года по ставке полугодового купона 8,8% годовых до оферты с исполнением 25 октября 2022 года. Новую ставку эмитент не устанавливал.