Вероятно падение цены нефти к уровню $93/барр. на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятно падение котировок нефти марки Brent к уровняю $93 за баррель на торгах в пятницу в отсутствие идей для дальнейшего роста в текущий момент и перед выходными, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

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