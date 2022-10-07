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07 октября 2022 года 09:51
Вероятный торговый диапазон рубля в пятницу - 60-62 руб./$1 - ПСБ
Вероятный торговый диапазон пары доллар/рубль в пятницу составляет 60-62 руб./$1, ориентир скорее на верхнюю часть указанного коридора, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Объем торгов долларом в четверг впервые с 31 августа опустился ниже $1 млрд, а курс американской валюты продолжил поступательную восходящую динамику. Мы склонны полагать, что укрепление доллара вызвано снижением предложения валюты экспортерами. При этом напомним, что некоторые брокеры продолжают запрещать открытие коротких позиций по доллару. Юань четвертый день подряд на рынке был привлекательнее доллара. Так, ликвидность китайской валюты остается выше ликвидности в долларе и евро, что мы связываем с "токсичностью" западных валют, - пишет эксперт в комментарии. - Полагаем, что такая ситуация может сохраниться на Мосбирже ближайшее время. Курс доллара может инерционно продолжить рост, однако локально американская валюта выглядит несколько перегретой, ввиду чего ее подъем может быть ограниченным. В пятницу ориентируемся на верхнюю часть диапазона 60-62 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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