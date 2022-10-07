Рубль может протестировать снизу вверх уровень 61 руб./$1 - "Алор Брокер"

Существуют риски небольшого ослабления рубля по отношению к доллару США в пятницу, несмотря на перепроданность, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль продолжал слабеть на фоне снятия страхов полного прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже. Пара доллар/рубль подошла к сопротивлению 61 руб./$1. Рубль технически выглядит перепроданным, но не исключаем прокола указанной отметки", - пишет эксперт в комментарии.

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