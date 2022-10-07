Индекс Мосбиржи может снизиться на 70-80п на торгах в понедельник - BCS Express

Индекс Мосбиржи может снизиться на 70-80 пунктов на торгах в понедельник на фоне ожидаемых падений цен акций "Газпрома" и "Татнефти" после закрытия дивидендных реестров в бумагах эмитентов в пятницу, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций пока так и не смог развить волну роста, которая была на старте текущей недели. Индекс Мосбиржи остается чуть выше 2000 пунктов, но в целом текущая техническая картина пока не вызывает оптимизма, особенно с учетом предстоящего падения в понедельник - в пятницу последний день перед закрытием дивидендных реестров в акциях "Газпрома" и "Татнефти". В понедельник они откроются с "гэпами" вниз, однако просадки по ним будут настолько большими, что это скажется на всем индексе Мосбиржи. Падение цены акций "Газпрома" может быть более 20%, "Татнефти" - более 7,5%. В совокупности влияние этих просадок может обеспечить провал индекса на 3,4-3,9% или на 70-80 пунктов. Затем ожидаем в течение нескольких дней период боковой консолидации. Ну а позитивный эффект для рынка от реинвестирования дивидендов проявится ближе к началу ноября", - пишет аналитик.

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