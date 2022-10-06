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06 октября 2022 года 19:50

Рубль по итогам торгов четверга скорректировался вниз к доллару и евро по факту вступления в силу новых антироссийских санкций

Москва. 6 октября. Доллар США и евро умеренно повысились на "Московской бирже" по итогам торгов четверга, рубль снизился к бивалютной корзине в рамках понижательной коррекции по факту вступления в силу новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 60,9 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 73 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,09 руб./EUR1, подорожав на 69,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,54 копейки - до 60,09 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2 копейки - до 8,56 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понизился к доллару и евро по итогам торгов четверга в рамках коррекции по факту официального вступления в силу восьмого пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза, в рамках которого, в частности, была создана юридическая база для введения "потолка" цен на нефть из РФ.

В пресс-релизе Совета ЕС отмечается, что Евросоюз, в частности, вводит юридическую базу для реализации "потолка" цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов третьим странам. Новые санкции включают запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских госкомпаниях. Введен запрет на работу с криптовалютными активами, связанными с гражданами и резидентами РФ.

Россия в ответ на установление "потолка" цен на российскую нефть переориентирует ее потоки на другие направления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нашим ответом будет переориентация нефтяного экспорта в те страны, которые готовы с нами нормально сотрудничать", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Кроме того, Евросоюз в рамках восьмого санкционного пакета ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров в РФ, которые направлены "на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее способности развивать свой сектор обороны и безопасности".

Кроме того, в новый пакет санкций против РФ попали 30 человек, а также шесть предприятий и ЦИК. В санкционный список, в частности, попали начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Новые санкции Евросоюза также коснулись музыкантов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева и Олега Газманова. Также в санкционный список попал глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

Под санкции попали шесть предприятий: АО "Гознак", ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева", МКБ (MOEX: CBOM) "Факел", корпорация "ИРКУТ" (MOEX: IRKT), АО "ММЗ" "Авангард", научно-производственное объединение "Сплав".

Цены на нефть снова растут в четверг вечером после непродолжительного периода снижения днем.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК подорожали на 0,46% - до $93,8 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,36% - до $88,08 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ на заседании в среду приняли решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Тем временем аналитики отмечают, что фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отставала от максимальных разрешенных уровней добычи примерно на 3,6 млн б/с. Порядка 1,2 млн б/с из общего недопроизводства приходится на страны ОПЕК, и 2,4 млн - на страны-партнеры картеля.

Кроме того, участники рынка оценивают данные о запасах топлива. Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, значительную часть торговой сессии четверга рубль демонстрировал разнонаправленную динамику к основным валютам. "Так, курс доллара в условиях низкой торговой активности тяготел к плавному росту, закрепившись выше 60 руб. и формируя техническую базу для развития роста в направлении 65 руб. А вот евро, напротив, пытался ослабеть к рублю и вернуться чуть ниже 58 руб. при повышении объемов торгов. Мы связываем такую динамику европейской валюты, опять заметно недооцененной к доллару по сравнению с кросс-курсами на глобальном рынке Forex (пара "доллар-евро" на "Московской бирже" торговалась ниже отметки 0,96, тогда как на мировом рынке - 0,984), с локальной активизацией экспортеров и отчасти со стремлением участников рынка частично выйти в рубль и зафиксировать краткосрочную прибыль или переложиться в более безопасный юань. Пока не видим в евро потенциала для развития серьезного движения вниз", - говорит Локтюхов.

"Несмотря на объявление в четверг порции новых санкций, рублю большую часть дня удавалось сдерживать американскую валюту и оставаться в плюсе. Озвученный пакет санкций ЕС не стал сюрпризом для инвесторов, кроме того, новые ограничения снова обошли стороной НКЦ, что в совокупности позволило избежать рублю крупных потерь в течение дня. В то же время доллар довольно уверенно чувствовал себя выше 60 руб. и сохранял шансы закрыться в плюсе по итогам дня. До конца текущей недели колебания на рынке валюты РФ будут во многом определяться реакцией внешних рынков на данные по рынку труда из США. Оказавшееся накануне лучше ожиданий число занятых от ADP усилило ожидания инвесторов в отношении дальнейшего ужесточения ДКП ФРС и поддержало доллар. Сегодняшние данные по числу первичных заявок по безработице (максимум с начала сентября) несколько умерили пыл покупателей USD, однако не сломили тенденцию роста индекса доллара. Поэтому ключевое значение будет иметь завтрашняя порция данных. Если они подтвердят оптимизм на рынке труда от ADP, то можно ожидать новой волны покупок USD. В случае слабых данных аппетит инвесторов на время улучшится и собьет бычий настрой в американской валюте на глобальном рынке", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 октября на 84,91 копейки, до 60,2534 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,79 копейки, до 58,2392 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 1,0943 рубля по отношению к среде и составил 60,4199 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 88,95 копейки и составил 60,3833 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 875,005 млн, из которых $947,005 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $928 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 38,21 копейки, до 58,3529 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 20,47 копейки, до 58,2248 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 653,313 млн, из которых EUR533,238 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 120,075 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг преимущественно остались на уровне предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая повысилась на 1 базисный пункт - до 8,15% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне среды - 8,17% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно прошлого дня, оставшись на отметках 8,18%, 8,23% и 8,27% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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